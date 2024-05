„Musím říct, že jsem byl trochu Jilemnicí zklamaný. Myslel jsem, že na nás vlítnou, že budou hrát lépe. Očekával jsem, že nás nenechají dýchat a když jsme v poločase vedli 2:0, tak to bylo rozhodnuto. Jenže jsme neproměnili některé šance, které jsme měli, a zbytečně jsme si to zkomplikovali. Ale nakonec jsme hráli dobře až do třetího gólu Musím říct, že to byl slušný zápas bez zákeřných faulů," zhodnotil duel hrající trenér Držkova Evžen Dvořák.

Očekávanému zápasu přálo počasí, rozhodčí byl bez problémů, v držkovském areálu vládla bezvadná fotbalová atmosféra. Domácí vyhráli asi i proto, že měli větší touhu po vítězství. Diváci viděli kvalitní fotbal. Držkov hru nekomplikoval a hrál bojovně. Velké šance si ale nevytvářel. Dopředu poslal trenér Tomáše Čížka a Marcela Belšana, kteří jsou zřejmě dva nejrychlejší hráči v soutěži. A to se jim vyplatilo.

"Myslím, že Máca (Belšan) dal jeden gól. Máme zraněné hráče, třeba Brože, který dává za sezonu i 40 gólů. Nyní čeká na operaci. Takže dva klíčoví hráči chyběli, ale i tak jsme to nahradili bojovností. Musím kluky pochválit, zápas jsme odmakali. Jilemnice ale takhle o postup hrát nemůže. Nemají fungující střed hřiště. Jejich Mätzelt jednou pěkně vystřelil a trefil břevno, ale to bylo vše. Na postup do A třídy to je málo. Vyhráli jsme a porazili jsme lídra,“ zdůraznil spokojeně Evžen Dvořák.

„Ve fotbale patří k utkání jak vítězství, tak i porážky. Neřekl bych, že jsme na Držkov neměli, ale hráli jsme po dlouhé době špatně. Myslím si, že domácí věděli, co na nás platí, a začali hrát vyloženě tvrdě. Naši hráči se s tím dokázali vyrovnat. I když jsme domácím prakticky nabídli dva laciné góly. První byl po rohu, kdy jsme špatně pokryli hráče a nechali ho dorazit míč do branky. Druhý gól byl laciný, protože jsme vlastně namazali míč domácím hráčům, a ti už si s tím věděli rady. Poločas skončil dva nula," okomentoval první půli trenér hostů Aleš Skalický.

V kabině si pak s týmem k první půli něco řekli, začali trochu lépe hrát a měli i převahu. Trefili břevno, tyčku. Domácí se začali strachovat o výsledek a rázem byl útok za útokem, což vyvrcholilo vstřeleným gólem na 2:1. V tom momentě mali hosté ještě další šance, ale kvůli zbrklosti a neefektivitě se připravili o možnost alespoň remízového výsledku. Od 60. minuty hráli opravdu lépe než na začátku, ale pomohly tomu i střídání a změny postů hráčů. Mohlo to pak vyústit v remízu, ale místo toho hosté otevřeli zadní vrátka.

"Domácí měli ve svých řadách bývalého ligového hráče Čížka, který jim zařídil výsledek. Dal dva góly a na jeden nahrál. Myslím si, že kdyby ho neměli, bylo by to jen průměrné mužstvo, se kterým se dá hrát. Ale jak říkám, nevyrovnali jsme se s tvrdostí. Už při rozcvičce jsem pozoroval na svých hráčích, že to není optimální, jak by to mělo být a jak to v ostatních zápasech bylo. Začali jsme hrát až od desáté minuty. Uvidíme, jak se připravíme na další zápas, který nebude jednoduchý. Hrajeme ho opět venku, na hřišti Sokola Plavy. Musíme jít zápas od zápasu. Nepůjdeme do dalšího utkání s poraženeckou náladou, ale budeme chtít odčinit tento zápas a výsledek. My jsme pětkrát vyhráli. Dnes jsme ale nehráli dobře, sami to víme. Musíme se na to připravit. Určitě nás nečeká nic jednoduchého. Svým hráčům věřím a doufám, že přijdou na hrací plochu s tou správnou náladou a budou chtít vyhrát a získat nějaké body. Z dnešní prohry neděláme žádnou vědu. Fotbal je vždy o dvou mužstvech. Ale pokud začnete hrát až od šedesáté minuty a prohráváte, je to pozdě. Je potřeba dát do hry nějaký styl, nějakou myšlenku, a to se nám tentokrát podařilo až od šedesáté minuty,“ kriticky zhodnotil výkon svého týmu trenér Jilemnice Aleš Skalický.

Dolenský: Klíč je náš. Udělali jsme pro to všechno

Albrechtice – Železný Brod B 3:2 (2:2)

„Železný Brod vždy šel do vedení, ale my jsme naštěstí dokázali vždy rychle vyrovnat. Musím říct, že tak vyrovnaný zápas obvykle není známkou velké kvality. Chybělo nám hodně hráčů, asi osm kluků, ale štěstí se k nám přiklonilo a v 90. minutě jsme dali takový trochu náhodný gól. Takže jsme byli rádi, že jsme brali tři body. Teď jedeme do Smržovky, měli bychom být v kompletní sestavě, takže si myslím, že to derby bude otevřené. Může to dopadnout různě. V tabulce jsme v podstatě už v bezpečí, myslím si, že ještě nějaké body získáme. Měli bychom být v pohodě,“ řekl za domácí Jan Pipek.

„Hráli jsme důležité utkání v Albrechticích. Bohužel jsme se nesešli v plné sestavě. Před odjezdem nás bylo deset, ale pomohli nám hráči, kteří už nějakou dobu nehrají, a dokonce i náhradní brankář. Přesto jsme se během prvního poločasu dvakrát ujali vedení, ale po našich chybách soupeř vždy vyrovnal. Ve druhém poločasu už naše hra nebyla tak kvalitní a Albrechtice se prosazovaly svým typickým stylem na domácím hřišti, které je specifické svou velikostí. Hrály dlouhé auty a byly fyzicky silnější, takže jsme to měli těžší. Bohužel se stalo to nejhorší možné, když v 92. minutě po dlouhém autu se míč odrazil nevíme od koho a prohráli jsme 3:2. Teď nás čeká série tří domácích zápasů proti soupeřům, kteří jsou nám blízko v tabulce. První zápas hrajeme proti Jablonci nad Jizerou , a v následujících týdnech máme Pěnčín a Lučany . Naším cílem je získat co nejvíce bodů, ideálně devět, protože víme, že doma máme určitou sílu. Během těchto tří týdnů se rozhodne o našem sestupu,“ má jasno trenér brodského béčka Oldřich Aubrecht.

Jablonec n. Jizerou – Desná 0:2 (0:0)

„I přes velmi špatný výkon našeho mužstva si vezeme z Jablonečku tři body za výhru.

V první půli můžeme zmínit pouze trefené břevno Hlouškem a odpuštění penalty po faulu na útočníka domácích. Po celé utkání jsme měli převahu, ale naše hra byla pomalá, nepřesná, bez nápadu. Několikrát jsme nedůsledností umožnili domácím rychlé protiútoky, které jsme hasili na poslední chvíli se štěstím a také díky zákrokům brankáře Doležala, který často zastával pozici stopera, vychytal i nebezpečné centry ze standardek. O výhru se zasloužil především hráč utkání Patrik Šálek, který piloval pravou lajnu po celé její délce. V 53. minutě zaútočil, uvolnil se ve vápně a předložil balon Rimskému, před kterým zívala prázdná branka – 0:1. V 83. minutě následovala akce jako přes kopírák, na jejím konci zavěsil do prázdné branky tentokrát Hloušek 0:2," řekl k průběhu vedoucí týmu Desné Petr Kopal.

Kanonýr Filip Skalický: Smržovka chce postoupit

Lučany – Plavy 2:1 (1:0)

"Chtěli jsme vyhrát, ale, bohužel, jsme nebyli kompletní. To je ale náš problém. Lučany vyhrály zcela zaslouženě. Bojovaly víc a daly do toho více srdce, a proto nakonec zvítězily. Když nám chybí šest hráčů ze základní sestavy, je to těžké nahradit, i když máme hodně hráčů. Hráli jsme v jedenácti, ale když musíte nahradit klíčové hráče lidmi, kteří obvykle nehrají, je to složité. Přesto jsme tam jeli s cílem vyhrát, ale zápas se nám vůbec nepovedl,“ řekl kriticky trenér Plavů Jaroslav Pekelský.



„O kvalitách Plavů jsme dobře věděli, ale byli jsme dnes dobře mentálně nastavení a to rozhodlo o výsledku utkání. Během prvních patnácti minut jsme měli tři šance, kdy nám ke gólu chyběli centimetry. Dočkali jsme se ve 26. minutě po rohovém kopu, hlavou se prosadil Svozil. Poločas byl 1 : 0 a do druhé půle jsme nastupovali bez vyloučeného Víta. Soupeř vycítil šanci a Lupa srovnal na 1 : 1. Nechtěli jsme se smířit s remízou a v 81. minutě nám Polák zajistil vítězství. Všichni hráči si dnes zaslouží respekt," zdůraznil trenér Lučan Vojtěch Svozil.

Harrachov – Pěnčín B 4:3 (2:1)

„Byl to zatím nejhezčí fotbal celého jara, hrozně vyrovnané utkání, až do posledního gólu, co jsme dali. Při něm jejich brankář neměl šanci, útočník to tam umístil hlavou, takže jako parádička, to je fantastické.

Na jaře se nám zatím hraje dobře. Teď máme ještě jeden zápas doma s týmem Lučan a pak máme, myslím, čtyři venku“ řekl vedoucí týmu Harrachova Pavel Dolenský.

Turnov B – Přepeře B 4:0 (3:0)

„Tentokrát jsme zápas zvládli skvěle. Přišli nám pomoct i hráči z A týmu. Dali jsme rychlé góly a oni se spíše stáhli do obrany a snažili se o protiútoky. Ale vlastně z toho nic nevytěžili. Naopak, my jsme mohli dát nejen čtyři, ale minimálně osm gólů. Brankář Válek však vychytal dalších čtyři až pět šancí. Byl to jednoznačný průběh zápasu. V tabulce nám vlastně o nic nejde, protože nahoru se moc nedostaneme a zezadu to máme také pod kontrolou. Máme klidné jaro. Nemáme stanovené žádné cíle, takže se nemusíme nervovat. Na další zápas se těšíme. Přijede k nám lídr, Držkov. Hrajeme podruhé doma, takže jsme zvědaví, jaký tým přivezou. Pro nás je motivací porazit vedoucí tým,“ plánuje trenér Turnova Karel Vodrážka.



„Prohráli jsme derby 4:0, už v poločase to bylo 3:0. Měli jsme tři šance, bylo to vidět, ale domácí byli lepší po celý zápas. Jedno derby se vyhrálo, jedno se prohrálo, takže to je nastejno. Náš brankář ale také něco chytil. Mohlo to být samozřejmě víc, ale úplně se z toho nehroutíme. Teď nás čeká doma zápas se Zásadou.“ dodal vedoucí béčka Přepeř Martin Kvapil.