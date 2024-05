Domácí chtěli odčinit vysokou porážku z Držkova, kde se nesešli v nejlepší sestavě. Tentokrát se ale na soupeře zodpovědně připravili, hráli tak od první chvíle. Dokud měl Držkov síly, tak je tlačil a vlítl na ně. Za Turnov po dlouhé době nastoupil stoper Bělina, který hrál divizi za Turnov. A to bylo něco.

"Udrželi jsme čisté konto. A před poločasem, když už se všichni viděli v kabině, se ve 42. minutě Havel dostal do šestnáctky, byl faulován. Jasná penalta, kterou proměnil Vojta Linhart. Rarita, protože den předtím dal jediný gól za áčko v Benešově, takže dal za oba týmy o tomto víkendu po jednom. Dvě minuty na to nás soupeř trochu šokoval. Nastoupil sebevědomě. Rozhodčí písknul penaltu, kterou proměnil Just na 2:1. Můžeme debatovat, byla nebyla. Hosté vycítili šanci, tak trochu přitáhli šrouby. Ale pak udělal chybu vzadu, kterou využil Pařík na 3:1. A pak už to soupeř vzdal. Nevím, jestli Držkov od někoho už dostal čtyři góly, ale nás to dnes potěšilo. Měli jsme ještě asi dvě, tři obrovské šance, které jsme neproměnili. Byl to docela pěkný fotbal na tuto soutěž. Diváci si to chválili. Proto ten fotbal děláme, že občas přijde takový zápas, který se zvládne a to vás trochu nakopne do dalšího. Teď jedeme do Zásady. Tam to určitě nebude jednoduché,“ dodal trenér Turnova B Karel Vodrážka.

„Bohužel, v Turnově nám brutálně zranili jednoho hráče. Musela přijet záchranka. Ve středu by měl jít na operaci. Volal mi rozhodčí a omlouval se mi. Řekl jsem mu, mně se neomlouvej, ale ten kluk si už možná nikdy nezahraje fotbal. Protihráč do něj vlítnul skluzem, úplně zbytečně. Úplně bezdůvodně do něj vlítnul na stejnou nohu a utrhl mu přední čtyřhlavý sval. To je horší než přetržený přední křížový vaz. Náš hráč zůstal ležet v šoku na zemi a řval bolestí, koleno měl úplně někde jinde. A rozhodčí mu dal žlutou kartu. Normálně by dostal červenou.

Ve třicáté minutě tedy domácí odepsali Držkovu hráče. A ve čtyřicáté minutě prvního poločasu přišel první ofsajd. Z toho hosté dostali gól, ve čtyřicáté čtvrté druhý ofsajd, z toho inkasovali druhý gól. Obávaný držkovský střelec Čížek dal gól, utekl všem. Pomezní ale zvedl ofsajd, žádný, podle hostů, nebyl.

"Pak se taky omlouval. Takže bylo po zápase. Náš hráč se rok nebude moct postavit na nohu. Jestli to dobře dopadne, tak možná za rok začne nějaká rekonvalescence. Takže v tomto utkání rozhodčí předvedl opravdu špatný výkon, nepotrestal brutální zákrok na Davida Baťka. Z Turnova jsme se teda vrátili otrávení s jedním pořádně zraněným hráčem. Do třicáté minuty se hrál dobrý fotbal, než se to stalo. Příště hrajeme derby proti Plavům. Dáme si v týdnu klid, spíš nějakou rekonvalescenci,“ má v plánu hrající trenér Evžen Dvořák.