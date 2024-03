Branky: 40. Bergman, 47. Horáček, 60., 65. Novotný, 90. Pešat – 44., 52. Hozda

„Držkovu jsme dali. Byl to fantastický fotbalový zápas s několika penaltami, ale asi oprávněnými. Dali jsme góly ze hry a porazili jsme největšího favorita soutěže. Jsme spokojení s našimi posilami i s gólmanem. V útoku Novotný hrál fantasticky a samozřejmě taky návrat trenéra Lukáše Halamy. Tým dostal zase to, co měl. A vidět byla i kvalitní zimní příprava. Chceme jaro dobře nastartovat. První zápas hrajeme doma s týmem Přepeří. Přejeme si, aby jarní část soutěže byla o hodně lepší, než podzim,“ řekl vedoucí týmu Pavel Dolenský.

ANKETA: Finále je tu. Kdo se stane nejoblíbenějším klubem Libereckého kraje?



„Sfoukli nás jak svíčku. Soupeř posílil. Pro nás bylo těžké hrát na takovém malém hřišti. Naši fotbalisté jako je Vrabec, Just, Brož, Hozda, ti jsou zvyklí hrát na velkém hřišti. My chceme hrát fotbal. Domácí pouze nakopávali dlouhé balóny. Zakládají na tom hru. A s tím máme my velký problém. I tak jsme za stavu 1:0 vyrovnali, prohrávali jsme 2:1 a zase jsme srovnali. Za stavu 3:2 pískl rozhodčí přísnou penaltu. Tam se zápas lámal. Kopali se tři penalty, my dvě, Harrachov jednu Myslím, že my měli kopat tři a oni žádnou. Domácí byli důraznější v našem vápně, tam jsme to my nedokázali odhlavičkovat. Taky máme zraněného stopera, kdyby hrál, bylo by to určitě jiné. My jsme byli fotbalovější. Za nás hráli i kluci z béčka. Za stavu 3:2 jsme to chtěli ještě zvrátit, ale všichni domácí stáli před velkým vápnem a na tom malém hřišti jsme už nedokázali naše šance využít. Hru jsme otevřeli a inkasovali jsme ještě pátý gól,“ okomentoval průběh dohrávky hrající trenér Držkova Evžen Dvořák.

Za podzim ztratil Držkov celkem deset bodů, dvakrát prohrál a dvakrát remizoval. V tabulce je zatím stále první. Úvodní utkání jara ho čeká ale v Železném Brodě. „Tam je snad ještě menší umělka, než v Harrachově, tam to s fotbalem nemá nic společného. Dá se tam hrát tak osm na osm. Ale hlavně, že se nikdo nezranil a že jsme už začali hrát. Málokdo čekal, že by se v březnu už hrálo v Harrachově. Letos tomu počasí přálo. Zahráli jsme si, zaběhali, můžeme jít do prvního mistráku. Dneska v Harrachově vyhrál bojovnější tým,“ dodal Dvořák.

Mohlo by vás zajímat: Mšeno bralo v dohrávce tři body. Střelec Obršlík už zase řádí