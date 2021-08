Největší události prvního kola I.A třídy bylo nedohrané utkání Chrastava – Rynoltice (psali jsme v pondělním vydání).

Ostatní zápasy se odehrály bez větších problémů. Na branky bohatý zápas se hrál v Ruprechticích, domácí porazili nováčka z České Lípy 5:2. „Jsem spokojený hlavněs druhým poločasem, kdy se nám dařilo. Začátek nebyl ideální, hra vyrovnaná, ale postupem času jsme se zvedli a v závěru soupeř odpadl,“ hodnotil premiéru ruprechtický trenér Michal Řezka, jenž by byl rád, kdyby podobný výkon jeho svěřenci předvedli i v dalším kole v Mimoni: „Budeme se snažit vítěznou sérii natáhnout a být v klidném středu tabulky. Snad jsme výhrou nad Lokomotivu za těmito ambicemi vykročili.“

Lokomotiva držela dlouho s domácím celkem krok. Odpadla v závěru, kdy dostala tři branky. „V prvním poločase to bylo dobré, byli jsme lepší. Škoda, že jsme před poločasem udělali chybu a domácí vyrovnali,“ mrzelo Tomáše Fišera, jednatele Lokotky. „Ve druhém poločase nám ale docházely síly a soupeř nás začal přehrávat. Holt nemáme tolik naběháno, navíc se na hřiště dostali hodně mladí kluci. Byla tam i daň za nezkušenost. Rozhodně se ale dá na našem výkonu stavět, věříme, že si to postupně sedne a bude to lepší,“ dodal Fišer.

Do I. A třídy postoupil Rychnov u Jablonce nad Nisou. A premiéra se mu v prvním zápase, navíc na hřišti soupeře, povedla. Nastoupil proti soupeři z TJ Sokol Doubí. A hráči rychnovského Spartaku si vedli dobře, tři body z Doubí přivezli (1:2).Utkání komentuje trenér Rychnova Martin Procházka: „Zápas v Doubí byl pro nás fyzicky hodně náročný a na rozpálené umělé trávě to byl pořádný křest v nové soutěži. A jsem velice rád, že jsme ho dokázali vyhrát. Ze třech nových posil nastoupily pouze dvě, Paldus a Podstawek. Oba hráči odehráli zápas tak, jak jsem si představoval. Co se týká celkového výkonu týmu, tak musím říct, že i s velkou absencí, kterou jsme tento zápas měli, tak všichni do jednoho utkání odbojovali, i když k závěru utkání soupeř neproměnil několik šancí, kde nás také podržel brankař Ducháček. Příští zápas hrajeme doma s Bílým Kostelem. Už bychom měli být v kompletní sestavě a doufám, že navážeme na předchozí zápas jak vítězně, tak i bojovností.“