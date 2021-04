Předseda klubu Ladislav Čičmanec je zároveň předsedou Okresního fotbalového svazu v Jablonci. Fotbalových zkušeností má požehnaně, jako funkcionář a také jako brankář.

Jaká je historie a největší úspěchy FK Jiskra Mšeno?

Fotbalový oddíl byl založený již v roce 1945 pod názvem SK Mšeno a postupně prošel změnami názvu od Jiskry Mšeno, přes TJ Naveta, TJ Elitex až k návratu k dnešnímu názvu Jiskra Mšeno. To bylo v roce 2006. Klubovými barvami jsou modrá a bílá. A největší úspěch? „A“ mužstvo se v roce 2018/2019 stalo vítězem divize C.

Kdo je vaším odchovancem?

Fanoušci jabloneckého fotbalu si určitě pamatují jména jako Janďourek, Cinibulk, Jiroušek, Thorovský, Šourek, Chlomek, Petráček a možná i moje maličkost coby brankář. Do našeho klubu, ať už Jiskra Mšeno, dříve Naveta či Elitex, si chodil každý rád hrát fotbal. U mládeže měl ale vždy přednost LIAZ dnes FK.

Kolik hraje za Mšeno týmů, kolik je mládežnických?

V dospělých hraje A, B i C tým. V mládežnických družstvech od dorostu až po přípravku máme asi 80 fotbalistů. Věnují se jim kvalitní trenéři. Pro dítě i pro každého dospělého člověka je pohybová činnost nezbytnou životní potřebou a investicí do budoucnosti. Není nutné přikládat nadměrnou důležitost dosahovaným pohybovým výkonům či výsledkům. Chceme se soustředit na utváření pozitivních postojů a zájmů dětí o pohybovou činnost s vyústěním do celoživotní pohybové aktivity v rámci zdravého životního stylu.Tréninky jsou vedené hravou a pro hráče zajímavou formou. Vycházíme z toho, že děti i dospělí hrají fotbal pro radost.

Máte plány v rozvoji fotbalového areálu? Co jste už ve svém zázemí vylepšili?

V našem areálu jsme již vytvořili kvalitní zázemí jak pro dospělé tak především pro mládež, která je prioritou pro náš klub. K dispozici máme dva travnatá hřiště a jedno s umělým povrchem. Zrealizovali jsme rekonstrukci budovy včetně zázemí jako např. šatny, sprchy apod. Také jsme rekonstruovali klubovnu a parkoviště. Do budoucnosti bychom rádi ještě zrealizovali rekonstrukci tribun a ochozů.

Co děláte pro své fanoušky když se může hrát fotbal?

Určitě chceme nabídnout hlavně skvělý zážitek z fotbalu a s ním zároveň příjemné prostředí, čistotu a bezpečnost a v neposlední řadě také dostatečnou nabídku občerstvení a nápojů v našem stánku.

Jak přežíváte neplánovanou koronavirovou dobu?

Nemůžeme, bohužel, zatím trénovat, ani se scházet. Fotbal v této době neprovozujeme. V kontaktu jsou samozřejmě trenéři a vedení FK, a to hlavně kvůli organizačním a provozním záležitostem.

Jaká je vaše klubová filosofie, výhled do nejbližší budoucnosti?

Ať už všechno skončí a vrátíme se k normálnímu životu. Ať už nám povolí sportování, které je důležité pro naši imunitu a celkové zdraví člověka. Ať jsme opět v kontaktu s rodinami, můžeme se scházet být ve společnosti. Prostě abychom už konečně mohli zase žít.