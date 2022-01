Jak se mu pískalo za hodně nevlídného počasí, jaké ten den vládlo? A jak se vůbec k soudcování dostal?

„Když je zima jako dnes, tak se musí prostě při pískání běhat. A to nejen kvůli zimě, ale hlavně proto, abych, jako rozhodčí, byl blízko k případným přestupkům.“

Co všechno vlastně může mít rozhodčí na sobě, když prší, sněží, prostě padají trakaře?

„Můžeme mít tepláky, triko s dlouhým rukávem, ale nesmíme mít třeba bundu.“V Brodě to se konal přátelský turnaj, ale nebylo to vidět. Hrálo se o sto šest.

Píská rozhodčí přísně i při takových kláních nebo hráčům povolí trochu víc?

„Takový turnaj se píská trochu jinak, než třeba mistrovské zápasy. Tady jde hlavně o guláš a pohodu, aby si hráči udělali žízeň, pak si dali pivko a společně si popovídali. Je to akce po sezóně, taková oddychová, odpočinková po sezóně a před vánočními svátky.“Jiří Šubrt je rozhodčí s dvacetiletou praxí, který může zkušenosti rozdávat. Nejvýše pískal I. A třídu.

Jak se vám píská na různých hříštích a jezdíte někam rád a někam méně?

„Jezdím, kam mne pošlou. Žádnému týmu se nebráním. Nepřipouštím si, že bych někam chtěl a někam nechtěl jet.“

Rozhodčí musí často překousnout nejapné a někdy i hodně peprné poznámky fanoušků, kteří je vysílají na jejich adresu.

Jak si s tím poradí Jirka z Turnova? Vnímá fanoušky?

„Po dvaceti letech pískání můžu říct, že jsem rád, když fanoušci na zápase jsou. Bez nich by to nebylo ono. Okřiknout by je rozhodčí neměl. Ale někdy si s nimi i popovídám.“

Rozhodčí se často setká nejen s osobními urážkami, ale někdy i s napadením. ..

„Už jsem taky pískal hodně tvrdá a dravá utkání. Většinou jsou to ta, ve kterých o něco šlo nebo to bylo derby sousedních obcí nebo měst, ve kterém svoji roli sehrála rivalita.“ Sudí většinou schytají nadávky za špatně písklý přestupek. Diváci bývají většinou chytřejší, než tři rozhodčí na hřišti.

Jak řeší sudí svoji chybu, pokud se jí opravdu dopustí?

„Špatný výrok se zpátky vzít nemůže. Rozhodčí je také jenom člověk a může udělat chybu. Rozdíl je v tom, že na hřišti je sám. Hráčů běhá po hřišti dvaadvacet. Může také přehlédnout to, co diváci vidí jinak. Když udělá rozhodčí jednu chybu, tak to vidí třeba tisíc lidí.“

Pomocníkem mužů v černém bývá VAR. Jaký názor na jeho využitím máte vy?

„Názory na VAR se různí. Můj je takový, že VAR je dobrý, ale na posuzování pouze některých situací. V rozhodování u offsidové situace tam bych to bral, protože pomezní rozhodčí nemusí mít vždycky takovou fyzičku a nestihne tam doběhnout stejně s hráčem. Pak jsou ale fauly, které jsou, ale z pozice hlavního rozhodčího nejsou vidět. Tak i při nich bych VAR bral. Divné je, že se to používá v u nás v lize, ale ve světě třeba ne.“

Vzpomínáte na svůj první zápas, který jste pískal?

„Ano, to si vzpomínám. Když jsem absolvoval testy na rozhodčího, tak jsem poprvé pískal v Semilech. Můj otec tenkrát trénoval semilský dorost. A nepřijel jim do zápasu rozhodčí. Já měl testy hotové. Musel jsem jít pískat. Všichni kluci mě znali. Jeden z nich, který hrál už od žáků, běhal po hřišti s se mnou a říkal mi, co mám a nemám pískat. Vím, že hráli 1:1, ale kdo to byl, to už si nepamatuju. Ale tenkrát mi ten hráč hodně pomohl a dodnes jsem mu za to vděčný a vzpomínám na to.

A zůstane turnovský sudí u I. A třídy nebo pomýšlí ještě na vyšší soutěže?

„Je to můj koníček, takže na vyšší soutěž už nepomýšlím. A klidně budu pískat i ty nižší.“

Jiří Šubrt má chuť ještě pískat a přeje si, aby to bylo co nejdéle. Rozhodčích je v kraji málo, chybí všude.

Proč je málo zájemců?

„Mladí kluci hrajou fotbal a chtěli by i pískat. A to nejde sloučit dohromady. O víkendech buď mohou hrát nebo pískat. Obojí najednou nejde. Pak je těžké se rozhodnout. A někteří to nevydrží ani psychicky. Někde na ně fanoušci začnou řvát a to nezvládnou a příště už radši nejedou. Postupem času až se rozhodčí naučí na hlášky fanoušků reagovat. Buď je vůbec nevnímá a nebo se jimi baví. Já vnímám hlavně tu atmosféru, kterou dovedou fanoušci vytvořit. Bez nich by nebyl fotbal fotbalem.

A přání, i nesplnitelné? Jaký zápas by si chtěl zapískat, bez ohledu na tým, soutěž nebo zemi?

„Jsem slávista, tak asi nějaký zápas Slavie, ligový nebo i přátelský. A z mezinárodních třeba na kterémkoli velkém stadionu s desítkami tisíc diváků.“