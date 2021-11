Opět neporažený vyšel s duelu na domácím hřišti FC Pěnčín, který vyprovodil FK Rynoltice nadílkou 5:0.Trenér Pěnčína Miroslav Procházka: „Soupeř byl ze spodní části tabulky. Utkání jsme měli ve své režii, hra byla kombinačně i pohybově dobrá. Prostřídal jsem maximální počet šestnácti hráčů. Jsme spokojení. Mohli jsme dát i šest gólů, v poslední chvíli nevyšla střela Vrabcovi. Naše góly vstřelili Pelta, Vébr, Vrabec, Nulíček a Čížek. Čeká nás ještě v sobotu poslední zápas v Košťálově.“

Pro porážku si do Rychnova přijely deváté Semily. Domácí končili už první poločas vítězstvím 1:0 a ve druhém dali ještě soupeři druhý gól. Kouč Martin Procházka byl s výkonem týmu spokojený.„Zápas nebyl lehký, své sehrál i vítr a terén. Jsme ale rádi, že jsme vyhráli a připsali si další body. Čeká nás ještě poslední utkání doma, hrajeme v sobotu proti Doubí. Snad ještě vydrží počasí a kvalita hřiště. Samozřejmě že v posledním zápase chceme vyhrát a upevnit si druhé místo v tabulce.“

Pátou porážku v řadě zapsala Mimoň, která prohrála v Chrastavě 2:4.Zdeněk Pekař, hráč Mimoně: „Do zápasu, který se hrál ve velmi náročných podmínkách, jsme nevstoupili dobře. Domácí nás nepustili za půlku a donutili nás chybovat. Po změně stran se to zlepšilo, bohužel jsme Chrastavu nechali až moc snadno skórovat a proto jsme prohráli. Už teď se chystáme na poslední zápas podzimu, který doma chceme vyhrát.“

Tři nečekané body doma vybojovaly Ruprechtice, které porazily favorizovanou Bělou 2:1. „Slušný fotbal, který ale kazil silný vítr. Na náš výkon se dalo koukat. V prvním poločase nás Bělá tlačila, po změně stran jsme měli vítr v zádech a to nám pomohlo. V závěru jsme mohli přidat další branky, ale jenom Pekař zazdil čtyři dobré šance,“ hodnotil utkání Miloslav Cihlář, tajemník Ruprechtic.Spartak je v tabulce aktuálně třetí. Trenér Marek Tvrzník je se současnou situací spokojen.„Jsem rád, že jsme to utkání zvládli, vystoupali jsme tabulkou. Jak se nám nepovedl začátek sezony, tak teď se nám naopak daří,“ uvedl kouč Chrastavy.Podle něj měl na vývoj utkání vliv i vítr. „Hrozně foukalo, byly velké nárazy větru. My jsme byli lepším týmem, vedli jsme 3:0, ale pak jsme polevili, soupeř dal dvě branky a docela se přiblížil. O osudu utkání pak rozhodla naše čtvrtí trefa.“

Sobotní 15. kolo nabídne zajímavé zápasy – FK Košťálov – Libštát vyzve vedoucí jablonecký Pěnčín, Rynoltice přivítají třetí Chrastavu a Mimoň si to rozdá s Krásnou Studánkou.

KANONÝŘI:

13 – Čermák (Rynoltice), Vébr (FC Pěnčín)
10 – Holovič( Košťálov – Libštát), Dominik Havlíček (Spartak Rychnov)
9 – Rydval (Doubí), Bárta (TJ Sokol Pěnčín
8 – Patrman (Spartak Chrastava), Studnička (Bílý Kostel nad Nisou)