„Od roku 1974 jsme zvítězili teprve podruhé, poprvé to bylo v roce 2016. Náš brankář Martin Brožíček byl oceněný jako nejlepší brankář turnaje,“ řekl k akci Michal Bělohlávek.

Ani jednou neprohráli: Albrechtice v Jizerských.horách – Velké Albrechtice 3:1 (Sedlák M., Krejčí T., Zeman M. Albrechtice v Jiz. h. – Lesní Albrechtice 1:0 (Kořínek )Albrechtice v Jiz.h. – Albrechtice nad Vltavou 1:0 (Vlček), Albrechtice v Jiz.h. – Albrechtice u Českého Těšína 0:0. Poté co Jizerky výhraly základní skupinu se ve finále utkaly s Albrechticemi u Českého Těšína 1:0. Vítězný gól vstřelil Pipek a díky této trefě poskočil na první pozici v historickém pořadí soutěže.

Fotbalový turnaj všech měst a obcí v Česku, které mají v názvu slovo Albrechtice má už mnohaletou tradici. A hodně let se ho účastní také zástupci FK Albrechtice v Jizerských horách. A letos opět úspěšně.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.