Jak je známo, v Bílém Kostele bojují s podmáčeným trávníkem dlouhodobě, a tak není divu, že tomu tak bylo i v tomto brzkém termínu. "Terén byl těžký, místy dokonce stála voda," prohlásil předseda Roman Janáček a jedním dechem pokračoval. "Hned ve druhé minutě se zranil stoper a kapitán Doubí, který si natáhl sval, když stíhal na mokrém hřišti našeho útočníka Studničku a byl nucen střídat. Možná to soupeře trochu poznamenalo. Zápas jsme měli ve své režii, kromě hostující penalty po standardní situaci, po které Doubí snížilo na 1:2. Kluci ale zamakali, přidali další dvě branky a dle mého názoru jsme zaslouženě zvítězili 4:1," byl spokojený předseda a asistent trenéra v jedné osobě.

Bílý Kostel vyhlásil před startem jara jasný cíl - zachránit se v soutěži. "Vzhledem k postavení v tabulce se jedná o důležitý vstup do jarní části. Jsme rádi, že jsme podařenou přípravu přenesli do soutěže a dotáhli se na celky před námi," pravil s úsměvem.

Lehce jim ale do toho hodily vidle Hejnice, které se z I.A třídy ohlásili. "Jelikož jsme je na podzim porazili, nejspíše přijdeme o tři body. Na druhou stranu bude sestupovat o jeden tým méně. Je to samozřejmě čára přes rozpočet, ale musíme jít zápas od zápasu. Máme to na svých kopačkách, když se bude dařit, zachráníme se," vyhlíží Janáček lepší zítřky.

Jívan Bělá - Slovan Vesec 2:2 (1:0)

Zde se z důvodu neregulérního terénu přesunulo utkání na umělý povrch do Lomnice nad Popelkou. "Hrálo se za nepříznivého počasí, kdy byla zima a foukal vítr. Vstup do zápasu byl z naší strany impozantní, soupeře jsme přitlačili na vápno a vytvořili si tři velké šance. Bohužel jsme ani jednu neproměnili. Naopak Bělá jednou utekla a dala gól. I nadále jsme tlačili a měli územní převahu, ale do poločasu jsme žádnou šanci nevyužili," začal s hodnocením Josef Háza starší.

"Nástup do druhé půle byl stejně dobrý, jako na začátku zápasu. Rozdílem bylo, že se nám povedlo vstřelit branku a vyrovnat na 1:1. Hra poté byla vyrovnanější, ale stále jsme byli lepší na míči. Bohužel soupeř opět utekl a šel do vedení. Pět minut před koncem se nám povedlo vyrovnat po závaru v pokutovém území a střele Kašpara z úhlu," pokračoval předseda Vesce v hodnocení.

Je tedy bod z venku dostatečný? "S výsledkem spokojení nejsme, protože si myslíme, že jsme měli na výhru, na čemž jsme se shodli i s domácím trenérem," pravil smutně.

Na konci utkání byla k vidění také červená karta pro domácího hráče. "Na polovině hřiště došlo k souboji dvou hráčů, kdy byl domácí hráč faulován. Rozhodčí ponechal výhodu, ale hráč Bělé se zvedl a udeřil našeho mladého kluka, kterému je 19 let, do obličeje," nechápavě kroutil hlavou Háza při popisování incidentu. Vzápětí však dodal: "Po zápase ale projevil hráč domácích lítost a požádal rozhodčího, jestli by se mohl našemu hráči omluvit. To se také stalo a omluvu jsme přijali," byla rychle zakopána válečná sekera.

Také ve Vesci není jisté, zda se bude tento víkend možnost podívat na fotbal. "V dalším kole bychom měli hrát doma s Chrastavou, ale pochybuji, že se bude hrát. Na hřišti máme stále sníh a kde není, stojí člověk přibližně tři centimetry ve vodě," krčí Háza rameny. "Vypadá to tedy, že se utkání odloží a bude se hledat náhradní termín," řekl závěrem.