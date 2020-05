Ale v Harrachově se také hraje fotbal. Místní fotbalový klub Jiskra Harrachov bojuje v I.B třídě. Ve skupině Východ mu po podzimní části soutěže patřilo sedmé místo ze čtrnácti týmů. Na jaře chtěl klub své postavení ještě vylepšit. Ale známé koronavirové okolnosti jarní fotbalová klání zrušily a fotbalové hřiště osiřelo.

A že se hřištěm mohou v Harrachově chlubit, o tom není pochyb. Od roku 2010 mají hráči k hrací plochu s umělým osvětlením. A lákavé je, že hřiště mohou využívat nejen místní, ale i návštěvníci Harrachova.

V době pandemie musel i harrachovský tým vyměnit běhání po zeleném pažitu za individuální trénink. Proto také s nadšením hráči uvítali uvolnění situace. A s uvolněním nemohlo přijít nic jiného než fotbal.

„Za splnění všech podmínek jsme si zahráli takový přáteláček v Jablonečku (Jablonec nad Jizerou). Všichni se na to už těšili. Zakopali jsme si a domluvili se, že by soupeř na oplátku zase přijel k nám, až to situace dovolí se vším všudy. Chtěli bychom, když už se jarní sezona ukončila tak nečekaně, si udělat takovou malou soutěž. Zúčastnila by se tři mužstva, Jabloneček, Vysoké a Harrachov. Zápasy bychom hráli systémem doma – venku. Aby chlapi neshnili a trochu shodili pupky,“ uvedl s úsměvem zástupce FK Hubert Rieger.

A jestli se hráči na fotbal těšili? „Samozřejmě, že se těšili. No, na začátku zápasu v Jablonečku to bylo docela zajímavý, bylo znát, že si dlouho nekopli do balónu. Ale pak už se rozehráli a bylo to dobrý. Každý byl šťastnej, že se může proběhnout po hřišti. No a navíc se nám dařilo, vyhráli jsme 6:2,“ zhodnotil přátelák Rieger.

Přihlášky do nového ročníku fotbalových soutěží musejí týmy podat do 5. června. A Harrachovští mají jasno. „Samozřejmě přihlášku podáme, zase do I.B třídy jako v minulém roce. Dokázali jsme sehnat dvě posily, jinak se v sestavě nic nezměnilo. Myslím, že to bude takhle dobrý. Prostě to zase zkusíme,“ zdůraznil Hubert Rieger.



Potvrdil ještě, že fotbal nechyběl jen hráčům, ale i místním. „Už jim chyběla ta možnost jít se podívat, dát si klobásu a pivo a popovídat si. Bez ohledu na to, zda se vyhrálo nebo ne. Ale to je asi stejné jak v okrese, tak v kraji. Fotbal je tak trochu i společenská událost. Lidi, fanoušci, diváci k fotbalu patří. Sledoval jsem teď v televizi bundesligu bez diváků. A to je hrůza,“ uvedl zástupce harrachovského týmu.



Do budoucnosti hledí v Harrachově s optimismem. Věří, že do podzimní části soutěže již vstoupí bez nepříjemných omezujících opatření. A taky se už bude hrát před diváky a fotbal bude všechny bavit.