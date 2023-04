Například Rozstání, hrající I.A třídu, stále čeká na první jarní zápas, protože první dvě utkání byla odložena. "Je to pro nás komplikace, hráči budou nerozehraní, protože 14 dní pouze trénují a nehrají," stěžuje si hlavní trenér Roman Passian. Kdekdo by mohl říct, ať si domluví alespoň přátelské utkání, ale to je v podstatě nemožné. "Tím, že se o odložení rozhodne na poslední chvíli, soupeře neseženeme," vysvětluje.

Jenže ze svazu jsou slyšet poněkud jiné hlasy. "Díky tomu, že je začátek jara a máme mnoho času do konce soutěží, nejedná se o velkou komplikaci. Kluby musí vyvinout určitou součinnost a dohodnout se na náhradním termínu například v týdnu," říká sekretář Zbyněk Poppr, aniž by si možná uvědomil, že se nejedná o profesionální týmy a mnoho hráčů přes týden nemá čas.

To potvrzují například slova Martina Budzela z Frýdlantu. "Každý zápas, který se neodehraje, je velkou komplikací. Hráči mají buď školní nebo pracovní povinnosti a musí se hledat náhradní termín, který kolikrát není možné najít," krčí rameny předseda tamního Slovanu.

Ten je mimochodem jednou ze světlých výjimek, protože zde se první jarní kolo odehrálo v řádném termínu. "U nás je terén připravený výborně. Na povrchu nešetříme, každý rok do něj investujeme sto tisíc korun na regeneraci a napícháme 26 tun písku. Děláme to takto nějakých 20 let. V počasí, kdy ostatní odkládají zápasy a nehrají, my máme trávník v kondici," pochvaluje si.

Dva odklady a jedna kontumace na úvod. Počasí start jara ovlivní, ví Romanopulos

Ne každý klub má ale v této soutěži podobné finanční možnosti. Například Studenec své utkání raději odehrál na umělém povrchu ve Vrchlabí, přestože místní trávník vypadá na první pohled skvěle. "To je sice pravda, ale je to hodně podmáčené a nechceme si hřiště zničit. Jedná se o problém celého Libereckého kraje. Začíná se příliš brzy, kdy ještě nejsou terény připravené. Akorát to kluby stojí peníze za pronájmy umělých povrchů a starosti s hledáním náhradních termínů. Stálo by za zamyšlení, jestli neposunout první zápasy jara alespoň o čtrnáct dní," snaží se najít prostor v nabitém kalendáři Martin Hrubý, hlavní trenér klubu.

Podobně to vidí také Roman Passian z Rozstání. "Nechápu, proč se končí už 5. listopadu nebo 10. června. Do začátku prázdnin tam jsou ještě tři víkendy, kdy se můžou konat zápasy," diví se.

Termínová listina je však neúprosná. "V soutěžním řádu FAČRu je stanoveno, že všechna utkání musí být odehrána do 30. června. Minimálně dva týdny pak mají kluby na přípravu dalšího ročníku, který začíná 1. července, aby se rozhodly například o odhlášení ze soutěže apod. Je tam tedy návaznost a velké posuny soutěží nejsou možné," vysvětluje Poppr složitou byrokracii.

Vzápětí dodává, že ne vše je v rukou krajského svazu. "Posunout jarní část do 30. června zkrátka není možné. Musel by se na FAČRu změnit Soutěžní řád, který by stanovil začátek nového ročníku například na 20. července."

Derby se nehrálo, mění se lídr. Fotbal na umělce je jiný sport, říká šéf Hrádku

Stejně tak ani není jednoduché sehrát všechna utkání při nepřízni počasí na umělých površích. "Všichni si překládají mistrovské zápasy na schválená hřiště s umělou trávou, která jsou pak plná. My bychom raději hráli na umělce, ale například v Harcově není hřiště schváleno pro mistrovská utkání. Pak už zbývá jen Doubí, Nisa a Český Dub, kde se konají různá soustředění a také tam se o víkendu nedá dostat," přibližuje složitost situace Roman Passian.

Jednou z možností je také umělá tráva ve Frýdlantu. "Kluby mohou přijít a pronajmout si naši umělku. Víkend co víkend je plná, protože na mnoha hřištích není způsobilý terén pro odehrání mistrovských zápasů. Přes týden ale máme prostor, kdy můžeme hřiště půjčit," nabízí pomoc Martin Budzel.

Naopak jsou ale v soutěžích týmy, které nechtějí hrát na ničem jiném, než přírodní trávě. "Nechápu, proč jarní část začíná tak brzy. V červnu pak koukáme na prázdné trávníky. Přestože na umělém povrchu hrát nechceme, museli jsme na něm absolvovat už dvě utkání. Máme v mužstvu mnoho starších hráčů, kteří mají strach o své zdraví, kolena a kotníky a do zápasu pak nedají sto procent," smutní trenér Doks Jan Studenovský.

Slovan vydřel v oslabení bod. Musíme poděkovat Vliegenovi, ví Kozel

Jako nejpravděpodobnější řešení se tak stále jeví prodloužení podzimu a odehrání prvních jarních kol právě v první části soutěží. "V této sezoně jsme například odehráli první jarní kolo už v podzimní části, abychom mohli začít koncem března. Jenže už na začátku listopadu jsme měli problémy s odehráním některých zápasů. Předpokládalo se, že budou terény hratelné. Počasí však neovlivníme," smutní Poppr.

Zdá se tedy, že tento problém zatím nemá řešení. "Velký posun udělat zkrátka nemůžeme. Soutěže začínají druhý víkend v srpnu, ale také s tímto termínem mají kluby problém. Hráči jsou v mnoha případech na dovolených a pro trenéry je složité mít pohromadě celé mužstvo. Nicméně o problému víme a hledáme nejlepší možná řešení," uzavírá Poppr složitou diskuzi.