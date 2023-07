Měl to být normální přátelský zápas mezi týmy nižších soutěží. Jablonecká rezerva, která skončila v minulé sezoně 12. v třetí nejvyšší soutěži, vyzvala TJ FC Pěnčín, vítěze posledního ročníku libereckého Krajského přeboru, který odmítl postup do Divize. Zápas skončil remízou 1:1, ale kromě překvapivého výsledku se lidé na sociálních sítích daleko více zaměřili na dosti podobná loga obou mužstev.

logo TJ FC Pěnčín | Foto: web FC Pěnčín

„Když opisuješ od kámoše v lavici, ale schválně uděláš jednu chybu, ať to není moc nápadné,“ napsal na Twitteru Jan Podmol, Junior redaktor CANAL Sport CZ.

Jak to tedy doopravdy je se znakem TJ FC Pěnčín? „Logo se mnou vůbec nesouvisí. Já jsem v klubu dva roky, a toto logo má Pěnčín ve znaku více než 20 let. Lidé si často myslí, že za logem stojím já, ale tak to není,“ osvětlil nám Adam Pelta, manažer klubu, který je zároveň synem jabloneckého bosse Miroslava Pelty.

Deník tedy oslovil prezidenta klubu Jaroslava Strnada. „FC Pěnčín existuje 44 let, konkrétně od května 1979. Já osobně působím v klubu 25 let, vždy na nějaké vedoucí funkci. Když jsem přišel do klubu, toto logo už zde bylo. Představte si, že v 80. letech neměli lidé žádné grafiky, mnoho nápadů a neexistoval internet. Ten, kdo v klubu dříve pracoval a dnes již bohužel není mezi námi, našel nejspíš logo Jablonce a trochu jej upravil,“ přidal svou domněnku, jak že to mohlo s logem být.

Pelta: Klub připravuji na to, aby uměl existovat i sám. Nejvíc nás stála obrana

Spojitost mezi Miroslavem Peltou a jeho synem, který v klubu působí, taktéž vyvrátil. „Já sám jsem si všiml, že logo Pěnčína je kopie Jablonce přibližně před deseti lety. Znak má tedy dlouhou historii, kterou hledejme někde v roce 1984-85. Nehledejme v tom prosím spojitost, že u nás působí v posledních dvou letech Adam Pelta,“ řekl Strnad na adresu manažera Pěnčína.

Vzápětí dodal: „Čeho jsou lidé schopni se v dnešní době chytat, aby napsali senzaci, je šílené,“ nechápavě zakroutil hlavou na závěr.

Možná po tomto upozornění na podobnost loga v Pěnčíně začnou přemýšlet, jestli není čas na nový znak.