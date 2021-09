Šest minut před závěrečným hvizdem vyprodukovaly fotbalistky TJ Čert Fénix nejpovedenější akci zápasu, na jejímž konci byl i rozhodující úder v podobě pojišťujícího gólu. Franziska Pradella nádherně vysunula na pravé straně výtečně nabíhající Michaelu Žižkovou, která vše vyšperkovala geniální přihrávkou do tutovky Tereze Schmidtové a domácí záložnice s přehledem míč uklidila za záda bezmocné brankářky Krásné Hory – 2:0. V Židněvsi se tak zrodila druhá soutěžní výhra Čertic, které start nové sezóny zastihl očividně při chuti!

Ve druhé půli Čertice lehce zvýšily svou aktivitu a soupeřkám začínaly pomalu docházet síly. Zvláště pak, když po pěti odehraných minutách si po akci Franzisky Pradelly s Terezou Schmidtovou srazila míč do vlastní branky hostující kapitánka Marie Ročovská – 1:0. Od této chvíle si již Krásná Hora nedokázala vytvořit dostatečný tlak vedoucí k možnosti vyrovnat a spoléhala výhradně na možný brejk do otevřené obrany domácích. Defenzivní linie Čertic však pracovala spolehlivě, její neprostupnost výtečně dirigovaly především obě stoperky Marie Ščuková s Márií Hroncovou.

Lucie Honzíková vyslala na steč po levém křídle Terezu Schmidtovou, která ve finále své akce přesně vyzvala ke skórování Franzisku Pradellu a kanonýrka čertovského Fénixu se chladnokrevně nemýlila – 2:1. Na úrovni hry se nic nezměnilo, hrál se nadále oku lahodící fotbal a podle průběhu hry se zdálo, že obě strany ještě neřekly své poslední střelecké slovo, leč přesný zásah Franzisky Pradelly se nakonec ukázal být jako vítězný. Žádná další branka již nepadla a tak si silný Union Strašnice odvezl zpět do Prahy porážku od Čerta Fénix 2:1.

Pražské soupeřky se však ukázaly jako zdatný protivník a bleskový úder domácích je nezlomil. Hned v 9. minutě bylo také po rohovém kopu hostí srovnáno na 1:1. A ve stejném duchu se hrálo i dále. K pohlednému atraktivnímu fotbalu přispívaly oba týmy, hrálo se nahoru dolů a slušně zaplněné hlediště se ani na chvíli nenudilo. Po poločasové přestávce vlétly do hry domácí opět značně aktivně a tentokráte gólově slavily pro změnu po dvou minutách.

Jako první ve své domovině v Židněvsi přivítaly FK Union Strašnice. První soutěžní duel odstartoval z pohledu Čertic přímo snově. Hned v první minutě totiž po velmi pohledné akci skórovaly. Zdařilou kombinaci Michaely Žižkové, Lucie Honzíkové a Franzisky Pradelly zakončila tvrdou střelou do sítě Kristýna Janečková – 1:0.

Novou sezónu ve své soutěži zahájily také fotbalistky TJ Čert Fénix a vstup do podzimu se jim nadmíru vydařil. Ze dvou odehraných zápasů dokázaly vytěžit plný počet šesti bodů.

