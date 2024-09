Fotbalový víkend přinese několik zajímavých utkání, která slibují napínavé momenty a možná i překvapivé výsledky.

KP:

Pěnčín A - Stráž pod Ralskem, sobota 28.9. v 10,15 hodin na hřišti v Zásadě

Utkání, které nabízí pěkný fotbal hlavně ze strany Pěnčína. Ten je naprosto suverénní, vede soutěž s plným počtem bodů po osmi zápasech. Naproti tomu Stráž je na třináctém místě tabulky a potřebuje bojovat o každý bod. Pokusí se na hřišti v Zásadě překvapit favorita nebo naopak odjede s pořádným „výpraskem“?



I. A třída:

Jiskra Mšeno - Mimoň, neděle 29.9. v 10,15 hodin

Do Břízek přijede v tabulce druhá Mimoň proti šestému celku domácích. Mšeno se určitě bude snažit bodovat, vždyť na kontě má zatím pouze sedm bodů. A také jejich skóre 10 : 10 je zajímavé. Domácí by druhou Mimoň rádi porazili a navýšili svoje bodové konto, což by pak znamenalo také posun v tabulce směrem vzhůru. Ve prospěch Mšena také hovoří to, že šest ze sedmi bodů získali na domácím hřišti.



I. B východ:

Pěnčín B - Plavy A, neděle 29.9. v 16,30 hodin

Zápas se bude hrát na hřišti na Nové Vsi, kde má béčko Pěnčína dočasné domácí hřiště. Může být pro fandy zajímavý z hlediska brankové „úrody“. V tabulce jsou Plavy druhé, Pěnčínu patří jedenáctá příčka. To určuje favorita. Ovšem zajímavější může být střelecká úroda: Plavy mají průměr 3 vstřelené góly/zápas! A Pěnčín B? Průměr obdržených gólů je více než 4 na zápas! Tak kdo chce vidět hodně gólů, mohl by se na Nové Vsi dočkat.