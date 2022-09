Domácí Jablonecká akademie skončila na výborném sedmém místě.Za organizátory, Fotbalovou akademii Jablonec, se k vydařené akci vyjádřil její ředitel Milan Kykal: „Proběhla hladce bez problémů, týmy jsme rozdělili do čtyřech skupin po šesti. Utkání řídila přísně a spravedlivě skupina okresních rozhodčích. Jablonecké barvy reprezentovaly tři týmy.“

Průběh turnaje a hemžení malých fotbalistů sledoval také ředitel Fotbalové akademie Jablonec Benjamin Vomáčka, a to nejen v roli ředitele FA, ale také otce, který právě sledoval svého syna v derby proti Liberci. „Turnaj jsme pořádali bez pauzy každý rok a je dobře, že už se letos koná bez jakýchkoli omezení. Je vidět, že se děti fotbalem baví. A my budeme tuto akci rádi organizovat dál každý rok. Tento ročník je třiadvacátý. V některých týmech hrají i děvčata, to je v kategorii U9 možné. Na můj vkus by jich mohlo být i víc. Právě sledujeme osmifinálovou skupinu, zápas Jablonce proti Liberci. Ten má v turnaji nasazené dva týmy. V závěru turnaje vyhodnotíme nejlepší mužstva, vítězové obdrží poháry a každý tašku dobrot. Nezapomeneme ani na vyhlášení nejlepšího hráče v každém týmu. A ten obdrží plaketu. A odměnu dostane také nejlepší brankář a nejlepší střelec. Děti si vždycky turnaj užijou. A my děkujeme za podporu všem sponzorům, kteří tuto akci pro malé fotbalisty podpořili.“