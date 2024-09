V jakém složení je plavský mančaft v nové sezóně? U nás jsme víceméně mladší. Teď k nám přišel mladý kluk Matyáš Melich, tomu je devatenáct, ten je tam nejmladší. Jste zatím druzí. Jak to hodnotíte po těch pár kolech? Budete se držet a tlačit se až k postupu? Snažíme se hrát co nejlépe, abychom z toho měli dobrý pocit. A většinou to stačí na výhru. Když se povede být co nejvýš, budeme rádi. Ne, že bychom se striktně hnali za postupem, ale, když se nám bude dařit, tak jedině dobře. Protože každý je naštvaný, když prohraje o víkendu, že? My máme velkou výhodu, že nás je hodně. V posledním zápase proti Lučanům chyběli čtyři hráči základní sestavy, ale v podstatě jsme se sešli velmi dobře. Příští zápas zase třeba nebudu já kvůli práci a další dva lidé, kteří teď hráli a povedlo se jim to. Ale zase naskočí tři noví, takže my se scházíme dobře, ale je to hlavně díky tomu, že máme velmi široký kádr a na docela dobré úrovni. Myslím si, že do této soutěže to bude velká výhoda.

Kanonýr z A týmu Plavů David Balatka od posledního titulu kanonýra dostudoval Lékařskou fakultu v Hradci Králové a má na fotbal daleko více času. Před dvěma roky nestíhal. Teď už je v pracovním procesu, chodí na tréninky, pracuje na fyzičce, a to i mimo tréninkový proces. S úsměvem uvedl: „Nic tak velkého se nezměnilo, akorát mě po zápase víc bolí kolena, ale jinak je to stejné.“

To patříte k těm šťastnějším týmům.

Obdivuji třeba Harrachov nebo Albrechtice, které se scházejí stále ve stejném složení. To by u nás nešlo. Teď nám chyběli útočníci, proto jsem hrál v útoku, protože bylo potřeba zaskočit. Celý střed zálohy nám chyběl, ale stejně jsme to nějak dokázali zaplnit. To je opravdu naše velká výhoda.

Jaké máte zaměstnání, že pracujete také o víkendu?

Já jsem vystudovaný zubař, ale dal jsem se na cestu stomatochirurgie, potažmo obličejového chirurga.

Zubařů je nedostatek, přemlouvali vás, ať nastoupíte právě tam a tam?

Jasně, že přemlouvali, ale zatím mě baví stomatochirurgie. Až mě to přestane bavit nebo budu chtít nějak lépe zabezpečit jednou rodinu a domácnost, tak nebude problém stát se obvodním zubním lékařem. Rodinu zatím nemám, takže se mohu věnovat tomu, co mě nejvíc baví.

Co vás na stomatochirurgii baví?

Začíná to u klasických věcí, třeba že taháme osmičky. Ale pak děláme i zlomeniny skeletu v oblasti čelisti a oblouk nebo čelo, to jde k nám. Dostanou se proto ke mně i kolegové z fotbalu, kteří se třeba srazí hlavami. Ošetřujeme ale i lidi oteklé od zubů a samozřejmě také onkologické pacienty. Tato práce je velmi rozmanitá, je to nadstavba normální stomatologie. Člověk má nadhled. Staráme se o komplikované pacienty. Normální zubař dělá výkony, které my neděláme, třeba kořenové kanálky nebo protézy, ale co se týče rizikových pacientů, to máme my náskok.

Je stomatologů také nedostatek?

Na oddělení je nás málo. Liberecký kraj má hodně hor, takže k nám jezdí vedle fotbalistů, hokejistů a dalších sportovců také spousta cyklistů a lyžařů. A také je tu hodně diskoték, takže k nám jezdí zmlácení lidé.

Poznáte, když se pacient bojí zubařského zákroku?

Ty se snažíme uklidnit. Moderní stomatologie chce být hodně bezbolestná. Takže děláme třeba umrtvení i před tím, než se vůbec píchne anestézie. Pomůže už ten první zákrok. Lidé většinou řeknou, že se báli, a pak už se nebojí, protože to nebolí. Někdy mi je těch lidí líto, třeba když jsou hodně oteklí nebo mají polámané čelisti. To je nepříjemné. Ale co se týče normálního vyndávání zubů, tam je nepříjemná jenom ta anestezie a pak už je to víceméně bezbolestný zákrok.

Jací jsou dětští pacienti? Musíte být i trochu psycholog?

Mám děti, které ke mně chodí, třeba když se jim něco přihodí nebo mají nějaké onemocnění ledvin nebo krvetvorby. Jejich normální zubaři z nich mají respekt, tak je pošlou radši k nám. Mám holčičku, která přišla a bála se. Tak jsme jí vytáhli jeden zub, pak přišla, zvládla toho víc, a teď normálně funguje. Vždycky přijde, otevře ústa a už se nebojí. A je jí jen sedm let. Většinou samotná zkušenost lidi přesvědčí. U dětí hodně záleží na rodičích. Když jsou oni na omdlení a ještě navíc dítě straší, tak to mu vůbec nepomáhají. Každý lékař by se měl snažit být empatický.

Nastoupit do zápasu ovlivňují tedy vaše služby.

Ano, sloužíme i soboty a neděle. Musíme ráno obhlédnout pacienty, kteří u nás leží. Rozepsat jim, jaké léky potřebují, co se s nimi bude dělat, pak krevní odběry, jak na tom vypadají, jaký je plán s nimi, převázat je, zkontrolovat. No a pak jsme jako pomoc na telefonu. Můžu být třeba doma, ale kdykoliv mě může kdokoliv odvolat, i v noci.

Nebo i uprostřed zápasu?

Ano, to se mně taky stalo, shodou okolností zase v zápase proti Lučanům. Když jsme hráli doma, tak já jsem měl službu. V týmu o tom vždycky někdo ví. Mobil, na který mě volají, má buď trenér nebo někdo, aby byl telefon hned po ruce. Stalo se mně, že jsem se už převlékl, začal jsem se rozcvičovat. Udělal jsem jedno kolečko po hřišti. A zazvonil telefon. Stalo se, že lidi dělali dřevo a jeden pán se trefil polenem z cirkulárky a měl zmlácenou čelist. Tak jsem si převlékl kopačky a v dresu jsem vyrazil do práce.

A co vy, bojíte se zubařského zákroku?

Teď ne. Ani teď nemám žádného zubaře. Ale mám spoustu spolužáků a dobrých kamarádů, kteří mě snad do své klientely vezmou. Já jsem totiž trochu odstrčený od Hradce Králové, kde jsem studoval Všichni jsou od Hradce, takže plánuju se k nějakému z nich zaregistrovat, abych je aspoň čas od času viděl.

A jestli se bojím?

Vím, že některé výkony, které děláme my, jsou velmi bolestivé, zejména oteklí pacienti a úrazy. Takže se hlavně snažím informovat okolí a sám úrazům a tomu, co končí na stomatochirurgii, předcházet a vyhnout se jim. Hlídám si, abych neměl kaz nebo abych nosil na kole helmu a tak dále.

Zubní zákroky dnes pro lidi nejsou levé. Jak to vidíte?

U nás je drtivá většina zákroků hrazená z pojišťovny. Jediné, co neuhrazujeme, jsou estetické zákroky. Například, když si někdo nechá udělat piercing v jazyku a je na to alergický, do týdne mu to hnisá a pak přijde k nám. My to pak musíme vyndat. Ale jinak ostatní věci jsou hrazené z pojištění. Implantáty se berou jako estetické, takže to už je pak drahé.

Už jste měl pod rukou nějaké fotbalisty, kamarády sportovce?

Čas od času se k nám někdo zatoulá, fotbalisti, hokejisti, lyžaři, běžkaři. Mnoho je cyklistů a lyžařů. Pak přijede i někdo na elektrokole…



Co spoluhráči, řeknou si o prohlídku nebo opravu?

Někdy už to řekli, ale já jim nemůžu moc pomoct. My nemáme smlouvy s laboratořemi, takže náhradní korunku nebo něco podobného neuděláme. Musíme být vyloženě chirurgické pracoviště.

Zda se, že fotbal je pro vás po víkendové službě zasloužený oddych.

Přesně tak. Hlavně člověk vypne v hlavě, že se trošku chová jako někdo jiný. Je to takové jiné odreagování.

Chcete zůstat u stomatochirurgie nebo přemýšlíte o postupu ve fotbale i ve vašem zaměstnání?

Kdybychom postoupili do A třídy, tak to bych ještě vydržel, ale jinak ne. Myslím, že ta B třída, zvláště teď s tou prací, je pro mě tak akorát. Má přece jenom nějakou sportovní úroveň, ale zase to není tak náročné, že bych se tam ztrácel nebo tápal.

Jak, podle vás, pečují Češi o zuby?

Někteří lidé si fakt váží zubaře, ale někdo na to furt nedbá. Já chodím sloužit i zubní pohotovosti, takže vidím, že někteří lidé se o zuby starají, ale jiní o ně nedbají. Někteří ani nemají stomatologa a to je také špatně, že není nikdo, kdo by jim řekl, že si čistí zuby špatně, naučil je to, motivoval by je k péči o zuby. Ale lepší se to.



Jste tedy takový pohodový fotbalista.

Přesně tak, hraju, abych si spíš zasportoval. Co se týče práce, uvidíme. Zatím jsem tam a jak to bude, tak to bude. Já moc dopředu neplánuji. Zatím jsem spokojený, máme fajn kolektiv, a to jak na fotbale, tak v práci. To je jedna z nejcennějších věcí, na kterou můžu být v dnešní době pyšný.

A jste fotbalista i stomatochirurg kliďas?

Já jsem spíš takový zmatkař při fotbale. Jsem při hře hodně zbrklý. Paradoxně v práci, kde člověk má jen tu vteřinu na rozhodnutí, tak to jsem v klidu. Při zákroku musíme být v klidu. Důležitější zákroky se strašně promýšlí, plánují. Diskutuje se to s kolegy a pak člověk postupy upraví. Když se něco nepovede, tak se to předělá. Na fotbale jsem častěji zbrklý. Čím jsem starší, tím jsem snad zbrklejší. Deset let poslouchám, že to přijde, že budu zkušený a bude to v pohodě, ale zatím pořád nic. Na fotbale se člověk musí hned rozhodnout, lidi na něj křičí. Teď už se to v zápase trochu zlepšilo, ale stejně člověk čas od času zpanikaří a kopne to do zázemí.

Následující víkend máte službu nebo budete hrát na novoveském hřišti proti Pěnčínu B?

V neděli mám zrovna službu. Takhle mi to vyšlo a celý minulý týden jsem se to snažil přehodit a zatím jsem nenašel žádného kolegu. Nikdo si se mnou nechce službu vyměnit. Ale Nová Ves je blíž než Plavy. Takže asi zas vyjedu s telefonem na lavičku a uvidíme. Oddělení bude zajištěné. Kdyby se něco stalo, zavolají mi a z Nové Vsi budu mít kratší dojezd do Liberce, což je fajn. Takže buď odjedu nebo neodjedu z lavičky. Necháme se překvapit. Budeme soupeře udržovat v nejistotě, jestli nastoupím.



Proč je zubařů tak málo?

Komora teď vydala precedent, že nás málo není, ale je to dané tím, že rozmístění lékařských fakult je Hradec, Praha, Plzeň, Olomouc, Brno a teď nově Ostrava. Když si to představíte na mapě, tak vám z toho vychází, že Liberecký kraj, Ústecký a Karlovarský jsou totálně odříznuté. A prostě těch zubařů je málo. Mám spoustu spolužáků, kteří šli do Hradce studovat, a hradecký byl jenom jeden. Ale oni tam těch pět let fungují, žijí, třeba si tam najdou nějaké partnery a pak už se jim třeba ani nechce zpátky. Takže tam spousta těch lidí zůstalo, třeba dvacet lidí. V Praze není problém sehnat zubaře, nebo i v Hradci to lze. Ale v Ústí, Karlových Varech a Liberci je to slabší. Je to dané tím, že ta návratnost těch lidí je menší. A nejsou už umístěnky, co bylo dřív. Také se zmodernizovaly metody, dělá se to pod mikroskopem, dává se více anestezie, aby to bylo bezbolestné. Dělá se to i s nějakou izolací operačního pole atd. To zabere daleko více času. Za tu dobu klasický starší zubař byl schopný ošetřit tři lidi, kterým dává třeba jen amalgámovou výplň. Současný moderní zubař, který to dělá poctivě, je schopný ošetřit jednoho. Na jednom zákroku stráví třeba hodinu. To limituje počet lidí, které je zubař schopný ošetřit. Takže i tím narůstá počet lidí, kteří nemají zubaře.