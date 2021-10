Do druhého poločasu šly Plavy se střídáním, a to přineslo úplně opačný obraz hry. "Nedovedeme udržet nastavený obraz hry a hosté jsou lepším týmem. Bráníme zuby nehty výsledek, což se nakonec podaří, když hosté pouze snižují na rozdíl jedné branky, ale vyrovnaní se jim už naštěstí nepodaří," řekl k zápasu Ondra Votoček a ještě dodal: "Dneska povětšinu zápasu pochvala, ale varování pro příště při horším výkonu ve druhém poločase!"

Rezerva hostila dosud neporažené Hodkovice. A byl to zápas dvou rozdílných poločasů. V prvním byl k vidění dominantní výkon se spoustou šancí, ale pouze tři branky. Dvakrát se trefil po rohu Rimský a taky hezkou střelou Gregor. Domácí ale inkasovali po chybě obrany na 1:3.

Příští týden hraje A tým Plavů v Přepeřích, a to v sobotu od 14 hodin.

Postupem času Plavům lehce docházela šťáva a profesorským fotbalem to, jak je vidět, nevede nikam. "Je potřeba sáhnout si do svědomí a vrátit se k poctivému fotbalu, jak v přípravě, tak v zápase," zdůraznil Ondra Votoček.

Velké chyby měly Plavy hlavně ve středu obrany, kdy tři branky soupeři věnovaly z tohoto prostoru. Ale tentokrát to bylo slabé od celého mužstva. Navíc se domácím nepovedla ani střídání. Lehký standart předvedli snad jen střelci Brezar a dvougólový Prousek.

Domácí sobotní zápas se Mšenem nevyšel vůbec nikomu. První poločas ještě s odřenýma ušima domácí vedli, ale hra nebyla dobrá. Hlavně bez pohybu a to bylo základem nezdaru.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.