Držkov A – Roztoky 7:0 (3:0)

branky: 2x Štolba, 4x Brož, Just



hrající trenér Držkova Evžen Dvořák:

„Jednoznačně jsme vyhráli, Roztoky měly jednu, dvě střely, žádnou další nebezpečnou. My jsme dali v šesté minutě rychlý gól a hned jsme mohli přidat dva další, ale to se nám povedlo až do konce poločasu. Vedli jsme 3:0. Pak jsme dali ještě čtyři, možná to mohlo být ještě o tři, čtyři góly víc. Rozstřílel se Lukáš Brož, tak to tam začalo padat. Roztoky neměly šanci, ničím nás nezaskočily. Byl to jednoznačný zápas.“

za hosty hrající trenér Jakub Illner:

„Držkov je velice kvalitní, hodně zkušený tým. Drželi jsme s ním krok tak asi dvacet minut. Pak měli domácí asi deset střel na branku a z nich jsme dostali sedm gólů. Měli jsme den blbec. Soupeř byl kombinačně vyspělý, v klidu na míči, věděli o sobě, byly vidět velké fotbalové zkušenosti z předešlých let. Za mne se sluší jim gratulovat k super výkonu, kterého jsme se zúčastnili. Příště jedeme do Plavů, pořádně se na ně připravíme.“