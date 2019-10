Mšeno A - Turnov 2:3 (1:2)

Kapitán domácích Tomáš Čížek k zápasu řekl: „Turnov hrál velmi dobrý fotbal a my jsme mu ze začátku nestačili.Vytvořil si určitě víc šancí než my. A jen dobře, že je neproměnil. My jsme jich zdaleka tolik neměli.“ Jablonečtí dali gól jako první, ale soupeři se podařilo výsledek otočit. A to penaltu, kterou Turnov kopal, ještě nevyužil.

Trochu se probrali

Ve druhém poločase se sice svěřenci trenéra Vladimíra Mařase trochu probrali, ale k výhře jejich výkon nevedl. „Přežili jsme několik soupeřeových šancí. Ale výsledek jsme srovnali až v 70. minutě na 2:2. Měli jsme snahu udržet to, ale nepovedlo se. Turnov naopak ještě víc zatlačil a z jednoho centrovaného balónu nám dal gól,“ uvedl kapitán Čížek.

Na průběhu utkání bylo vidět, že tentokrát rychlejším mužstvem na hřišti byli hosté. „Turnov měl rychlostnější typy hráčů. A projevil se u něj taky větší klid na balónu. Nám navíc chybělo několik hráčů základní sestavy, právě rychlostní typy. Turnov tentokrát chtěl víc hrát a nebál se,“ zhodnotil výkon soupeře Tomáš Čížek.