Jiskra Mšeno A – Sedmihorky 2:0 (2:0)

Ze čtyř utkání, které už má tým za sebou, to bylo ale výkonnostně to nejslabší. Potvrdil to i manažer Adam Pelta. „Sedmihorky mají docela dobré mužstvo a mne překvapily. Rozhodlo to, že máme v týmu individuální kvalitu. Gól nůžkama, který dal Tomáš Čížek, to byla přímo ukázková šance. Potřebovali jsme potvrdit body, které jsme získali v předchozích utkáních a uspěli jsme s nejtěžšími mančafty této soutěže, kromě Turnova.

Skalice, Chrastava v čele se Štajnerem nebo Doksy, loňský vítěz soutěže, jsme zvládli. Zápas s papírově slabším soupeřem měl náš dobrý začátek potvrdit. Bodově se nám to povedlo, výkonnostně v tom byly mezery,“ zhodnotil duel se Sedmihorkami Adam Pelta.

Trenér Vladimír Mařas: „Mnozí si mysleli, že Sedmihorkám dáme šestku, my jsme se celý týden připravovali na těžký zápas. Věděli jsme, že nás nic jednoduchého nečeká. Dali jsme skvělý gól roku nůžkami Čížka, navýšili Štemberkem, ale pak to už byla těžká dřina, kterou jsme zvládli, i když ne jednoduše, na nulu. Nerozumím, proč má soupeř na svém kontě nulu.“