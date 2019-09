FK Jiskra Mšeno Jablonec - Železný Brod A 1:0 (0:0)

Svěřenci trenéra Vladimíra Mařase měli s Brodskými hodně práce, než si pojistili tři body vítězstvím. Hrající manažer týmu Adam Pelta k utkání řekl: „Vyhráli jsme se štěstím.Brod byl kvalitní soupeř. První poločas byl z naší strany velmi nekvalitní. Naopak soupeř mohl dát ve 45. minutě jasný gól.“ O poločasové přestávce si domácí v kabině řekli, jak musí pokračovat. A začali konečně trochu hrát. „Měli jsme sérii šancí. Brod chválím za první poločas. My šli do tlaku ve druhé půli, oni chodili do brejků. Mohli jsme dát daleko víc gólů, třeba Čížek několikrát hlavou nebo taky Pešat. Jediný a rozhodující gól dal střídající hráč Sluka v 87. minutě, byl to důležitý gól. Brod si zasloužil aspoň bod,“ dodal Pelta.

Za hosty se k utkání vyjádřil vedoucí mužstva Jaroslav Kletečka: „Odehráli jsme dobrý zápas. Myslím, že jsme byli favoritu vyrovnaným soupeřem. Gól v poslední minutě zápasu to rozhodně naštve, takticky jsme to nezvládli. Sráží nás to, že nedokážeme proměnit šance, kterých jsme měli dost. Zápasu by slušela remíza.“