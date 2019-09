Desná - Mšeno A 2:5 (0:0)

Stále více se hrálo na polovině domácího celku. Ten neztrácel odhodlání a vyrážel při každé příležitosti do rychlých kontrů. Jenže hosté pozorně bránili a do vážnějších gólových příležitostí Desenské nepouštěli. Jenže stejné to bylo i na druhé straně.

Mšeno mělo míč více na kopačkách, hrálo se častěji na domácí polovině, ale vyložené „gólovoky“ nepřicházely. Branky se tak více než stovka fanoušků v prvních čtyřiceti pěti minutách nedočkala. To však netušili, co přijde v druhé polovině utkání. Fanoušky viděli sedm branek. Bohužel jen u dvou byli autory domácí hráči.

Jak viděl změnu ve výkonu obou mužstev v druhé půli kapitán Mšena Tomáš Čížek?

„Desná vstoupila do utkání bojovně a s nasazením. My jsme začali lehkovážně, bez pohybu a bez soubojů. A domácí z toho dovedli vytěžit šance. My také, ale chyběla nám trocha štěstí, abychom dali gól. O poločase jsme si v kabině k našemu výkonu něco řekli. Hlavně to, že takhle by to ve druhé půli nešlo a musíme přidat na pohybu i agresivitě. A v druhé půli to pak byl už z naší strany rozdíl. Vypracovali jsme si hodně šancí.“

KAPITÁN DAL DVA GÓLY

Tomáš Čížek byl také autorem dvou gólů. Na první mu bravurně nahrál Štemberk přímo před bránu a pak už bylo jasné, že z rány mšenského kapitána mezi nohy domácího gólmana gól bude. „A druhý, to byl dlouhý výkop od gólmana, dvakrát prodloužená hlava a byl jsem sám, jeden na jednoho, pak klička a dal jsem to tam.“

KAM V DALŠÍM KOLE?

Mšenské áčko jede v dalším kole na hřiště Višňové. „Musíme hrát tak, abychom Višňovou do ničeho nepustili. Nevím, co čekat od tohoto soupeře. Musíme být ve velkým pohybu, v plném nasazení. Pak šance přijdou. Když to nebudeme plnit, tak budeme mít ve Višňové velké problémy,“ řekl k dalšímu zápasu krajského přeboru kapitán Čížek.

Desnou čeká další okresní derby, v sobotu 14.září v 10,30 na hřišti v Železném Brodě. A ten vyhrál ve víkendovém utkání v Sedmihorkách 4:0, takže to určitě bude pro Desnou těžký soupeř.

Sestava Desné: Doubek, Karel, Kopal, P. Kořínek, Ježek, Bohatý, J. Kořínek, Štěpnička, Pfeifer, Veselouš, Kovář, V.Kořínek, Mladonický Schmied, Mejsnar, Pivnička, Just, Jeřábek. Sestava Mšena: Franc, Hájek, Hrnčíř, Brož, Čížek, Pelta, Džura, Háček, Vokáček, Hušek, Štemberk, Pešat, Obršlík, Sluka, Zmeškal, Hartman. Branky: 75. Pfeifer, 87. Štěpnička 48., 69. Čížek, 52. a 78. Brož, 81. Hájek. ŽK: 1:0. Rozhodčí: Martínek. Diváků: 153