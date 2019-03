TJ Desná - TJ Sokol Horní Branná 4:2 (0:1)

Ve 12. minutě centroval do vápna Pfeifer, do souboje s brankářem šel Veselouš, hlavičkoval ale nad. O dvě minuty později se dostal ke střele Mladonický, ovšem mířil vedle.

HOSTÉ VYTÁHLI DRÁPKY

V 15. minutě zahrozili hosté poprvé, po rozehraném trestném kopu hlavičkoval Pešina těsně vedle desenské spojnice tyče s břevnem. Ve 29. minutě se dostali zadarmo do vedení, protože V. Kořínek na domácím vápně ztratil nesmyslně balon a hosté potrestali jeho lehkovážnost dorážkou do prázdné branky.

NEVYUŽILI ŠANCE

„Snažili jsme se o rychlé vyrovnání, ale do poločasu se nám to nepodařilo, neuměli jsme proměnit několik šancí, když si Štěpničkův centr naskočil Pfeifer, trefil však jen břevno. V poslední minutě první půle se probil do vápna Štěpnička, podařilo se mu lobovat gólmana, ale balon minul těsně tyč,“ uvedl k nevyužitým brankovým příležitostem vedoucí týmu Desné Petr Kopal.

TRENÉR UDĚLAL ZMĚNU

Do druhé půle trenér Křemen přeskupil řady a domácí se nadechovali k náporu. Ve 48. minutě se uvolnil po lajně Kopal, přihrávkou pod sebe našel V. Kořínka, který trefil tyč, dorážka J. Kořínka šla mimo tyč.

DESNÁ TO NEVZDALA

O dvě minuty nato však opět zahrozili hosté, střelu z dálky vytěsnil Bača nad břevno. „Skóre jsme srovnali v 59. minutě, když trestný kop z boku vápna rozehrál Pfeifer. K odraženému míči se dostal Karel a mířil přesně 1 : 1. Stále jsme drželi balón a tlačili se za obratem skóre. Bohužel v 65. minutě si naši tři hráči dávali přednost, toho využil k průniku do našeho vápna Kubelka a po jeho přihrávce dopravil míč do sítě Jón a dal na 1:2. Chvíli jsme byli opaření, ale stále věřili v obrat,“ popsal situaci Petr Kopal.

VYLOUČENÍ POMOHLO

Hostům docházel dech a domácí převaha stále narůstala. V 67. minutě se uvolnil Kopal, narazil si se Štěpničkou. Poté jeho střela těsně minula vzdálenější tyč. O minutu později byl vyloučený po druhé žluté kartě hostující hráč a i tím naše převaha sílila. Vyrovnali jsme na 2 : 2 v 73. minutě, kdy si na balon po rozehraném trestném kopu Pfeiferem naskočil V. Kořínek a přesnou hlavou do vinglu nedal gólmanovi šanci.

VE VÁPNĚ ČAROVALI

„V 76. minutě jsme šli do vedení 3:2, na vápně kouzlili Pfeifer s V. Kořínkem, hosté jen přihlíželi jejich kombinaci, po které následovala přihrávka do vápna, kterou využil přesnou střelou na vzdálenější tyč svým druhým gólem Karel. O minutu později jsme pečetili naši převahu, do vápna se probil Mejsnar, byl stažen obráncem. Nařízenou penaltu proměnil V. Kořínek ranou k pravé tyči, hostující gólman ji tečoval 4:2,“ popsal závěrečné okamžiky vedoucí desenského mužstva.

Sestava Desné: Mucska, Štěpnika, Šindelář, V. Kořínek, Ježek, Kopal, Mladonický, Veselouč, Kovář, Pfeifer, J. Kořínek.

Střídání: 46. Karel Jakub (Kovář), 69. Mejsnar Jiří (Kořínek J.), 85. Křemen Michal (Pfeifer)

Rozhodčí: Ďorď Mário, Švec Martin, CHládek David

ŽK: 3:5 Štěpnička, Kořínek V.,Mladonický) ČK: 68. Strmeň (H.Branná) Diváků: 120

Další zápas I. A třídy čeká na desenské fotbalisty na hřišti soupeře. Utká se s týmem FK Košťálov Libštát, a to v sobotu 30. března od 16 hodin. Do Desné přijede 6. dubna tým Lomnice nad Popelkou. Zápas začíná v 16.30 hodin. Občerstvení na desenské UMT je už v provozu.