„Již ve 2. minutě jsme mohli jít do vedení, Skrutek našel přihrávkou od pravé lajny na malém vápně nabíhajícího V. Kořínka. Ten však z bezprostřední blízkosti trefil jen bezmocného gólmana hostů,“ popsal hned úvodní šanci vedoucí mužstva Petr Kopal.

Doma se Desné konečně zadařilo a porazila soupeře z Nymburka. | Foto: Deník / Dagmar Březinová

Hosté šli do vedení ve 26.minutě, trestný kop od kabin zahrál dlouhým nákopem do vápna Broschinský, do hlavičkového souboje šel P. Kořínek s Devátým. „Podle našeho názoru zasáhl balon P. Kořínek a nadzvedl balon přes Doubka do branky, gól byl však připsaný Devátému a stav byl 0:1,“ uvedl k situaci Petr Kopal.