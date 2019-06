Lučany - Velké Hamry B 5:3, poločas: 2:2

Ale už v 9. minutě jim domácí naznačili, že to zdaleka nebudou mít jednoduché. To po krásné akci otevřel skóre utkání Kohout a Lučany vedly 1:0. „Poté neproměnil penaltu Koudelka, ale ve 23. minutě chybu napravil a zvýšil naše vedení na 2:0,“ řekl k průběhu za domácí předseda TJ Lučany Oldřich Churý.

PADLA TAKY PENALTA

Ani to však hosty nijak nerozhodilo, získali územní převahu a do poločasu se jim podařilo vyrovnat, když v samotném závěru si míč nešťastně vrazil do vlastní branky jeden z lučanských obránců a skóre se vyrovnalo na 2:2. „Vyšel nám i úvod druhého poločasu a v 53. minutě nás dostal opět do vedení Pavelka. Hosté pak měli mírnou optickou převahu, ale branky jsme stříleli my,“ popsal situaci na hřišti Churý. Na 4:2 zvýšil v 63. minutě Svozil a v 72. minutě Bukvic upravil už na 5:2.

Ačkoliv hosté měli míč pod svojí kontrolou častěji než Lučany, dokázali už jenom zmírnit svoji porážku na konečných 5:3. „Viděli jsme velice kvalitní utkání, ve kterém jsme podali nadstandardní kolektivní výkon, a především jsme hosty předčili v produktivitě. Když vstřelíte pět branek, tak si vítězství prostě zasloužíte,“ zhodnotil výkon Lučanských předseda TJ.

BYLI MÁLO DŮRAZNÍ

Trenér hamrovského béčka l k utkání uvedl: „Možná jsme byli o něco lepší, ale soupeř byl produktivnější. Svoje šance dovedl využít. U nás to byla klasika, neproměňovali jsme je. Lučany dnes byly šikovnější. Nám chyběl důraz v obraně. Vytvořili jsme si spoustu šancí a nedokázali jsme je proměnit.“

Na neproměňování šancí upozorňoval trenér Jaroslav Pekelský mužstvo už v průběhu sezony. Za kámen úrazu považuje to, že hamrovské béčko je hodně mladé. „Zatím nedokážeme zápas rozhodnout ve svůj prospěch, i když jsme na hřišti většinou lepším nebo stejně kvalitním mužstvem, jako je soupeř. Herně nikdy nepropadneme,“ zdůraznil kouč Hamrů. Upozornil , že hráči, kteří přecházejí do vyššího, „chlapského“ fotbalu, nemají ještě tolik zkušeností, aby ve vyšší soutěži obstáli a uhráli to, co se od nich na hřišti čeká. Na druhé straně je mladý tým pro Hamry výhodou, protože si tak vychovávají další pokračovatele. „Věřím, že kluci do dospělého fotbalu určitě dospějí. Když hrajeme doma, doplníme mančaft o pár hráčů z áčka a o několik dorostenců, ten zápas pak většinou vyhrajeme, protože kluci z áčka zkušenosti mají a dorostenci do dění na hřišti díky tomu rychle zapadnou,“ řekl trenér Pekelský a dodal, že, pokud mají zápas sami na svých bedrech, tak to ještě mladí hráči nezvládnou.

DOROSTENCI MAJÍ ŠANCI

Hamry mají svoji taktiku. V I. B třídě se drží na špici tabulky. A proto také dávají dorostencům co nejvíce šancí, aby získali zkušenosti, které zúročí v dalších utkáních, i ve vyšší soutěži. Vedení klubu věří, že se jim takový způsob práce s mládeží vyplatí.

SOUTĚŽ JEŠTĚ NEKONČÍ

Hamrovské čeká ještě jedno utkání na domácím hřišti a sezónu zakončí v Harrachově. Lučany hrají doma s Rychnovem a poslední utkání je čeká v Albrechticích.

Lučany: Š. Sobotík, Horký, Dítě, Š. Sobotík, Brož, Svozil, Röschl, Koudelka, Kohout, Bukvic, Pavelka, Patočka, Schmied, Kis, Jón. V. Hamry B: Blahna, Štětkář, Jiřikovský, Jeřábek, D. Miček, Dědek, Brožek, Mihálik, J. Miček, Svoboda, Pekelský, Nosek, Vlček, Novák. Branky: Kohout, Koudelka, Pavelka, Svozil, Bukvic 2x J. Miček, Štěpán Sobotík.