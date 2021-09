I když… Ztratil, neztratil. „Od 56. minuty jsme dohrávali bez brankáře, který se zranil. Chytat musel hráč z pole, a tak má pro nás bod cenu zlata,“ uvedl ke šlágru Ondřej Holeček, předseda Slovanu Hrádek nad Nisou.

HRÁDEK NAD NISOU – VIŠŇOVÁ 1:1 (1:0)

Díky osmé trefě v sezoně dostal v prvním púoločase domácí do vedení snajpr Tomáš Polívka, za hosty po hodině hry vyrovnal na konečný stav Jan Bednář. Utkání mělo nevšední zápletku, neboť domácím se zranil v 56. minutě brankář Michal Rob a zastoupit ho musel hráč z pole Josef Charvát. „Dál nás trápí velká marodka, půl hodiny dochytával hráč, tak jsme za bod rádi. Dohrávalo čtyři nebo pět dorostenců, a přesto jsme podle mě byli lepší.“

Hrádek má plnou marodku, jeden gólman je mimo hru, další šel chytat ve stejný čas za béčko, a tak žádný na lavičce náhradníků pro případné střídání ani připraven nebyl. „Michal Rob si udělal něco s úponem na stehenním svalu a zápas dochytat nemohl. My náhradníka neměli, a tak tam musel jít Jsef Charvát. Měl tam i nějaké zákroky, v bráně nestál prvně, neboť chytal v žácích,“ uvedl k utkání Holeček.



ŽELEZNÝ BROD – SEDMIHORKY 0:0

Za domácí měl v prvním poločase Holeček dvě vyložené šance. Do další se dostal Kotlár, který ještě hledal Šimka, ten ale na nabídku nereagoval. Ani hosté své šance nedovedli využít.

Druhý poločas byl kvalitativně lepší. V jeho úvodu dostaly Sedmihorky Brod pod tlak. První útok zlikvidoval brankář Čapek a následná dorážka skončila vysoko nad domácí brankou. Brod začal být lepší, Šimek ale dvě tutovky nedal. Domácí nakonec branku dali, ale pomezní odmával nesmyslný ofsajd domácího Makuly.

FRÝDLANT – SKALICE 1:3 (1:1)

Po třech zápasech zase zabrali fotbalisté Skalice, kteří vyhráli těžký duel na půdě Frýdlantu. Hattrickem rozhodl skalický střelec Kaňkovský.

„Bojovný zápas, domácí hrozili hlavně po standardních situacích. My jsme zodpovědně bránili, vyjma jedné situace z prvního poločasu, kdy jsme si tam nepohlídali nabíhajícího hráče. Utkání jsme ale otočili a podle mě zaslouženě vyhráli. Konečně se nám chytil Kaňkovský, měli jsme ještě další šance. Za tři body jsem rád, kord na hřišti kvalitního soupeře,“ pochvaloval si Zdeněk Baťka, kouč Skalice.

Jeho tým teď hraje hned dvakrát doma. O víkendu hostí Železný Brod, při svátečním úterý v rámci vloženého kola zase Hejnici. „Teď jsme hráli tak, jak jsem si představoval. Chceme to potvrdit v domácích zápasech. Pokud je zvládneme, dostaneme se v tabulce tam, kde bychom chtěli být,“ dodal.

TURNOV – STRÁŽ POD RALSKEM 5:0 (1:0)

Snaha rozhodně nechyběla, na body to ale nestačilo. Stráž pod Ralskem statečně vzdorovala na půdě první Turnova. Stoprocentní lídr přesto vyhrál jasně 5:0.

„Turnov si hraje svojí vlastní soutěž, nejlepší tým, na který jsme narazili. Domácí hodně drželi míč, my jsme se posunovali v bloku. Přesto to nestačilo, pro nás to bylo dobré kondiční cvičení. Turnov vyhrál zaslouženě, porážka je pro nás možná až příliš krutá. Dal jsem šanci ostatním hráčům našeho širokého kádru a ukázali se v dobrém světle,“ nechal se slyšet Karel Knejzlík, trenér Stráže pod Ralskem.

ROVENSKO – NOVÝ BOR 2:0 (1:0)

Dvougólový Vladislav Glod zajistil svému Rovensku tři body doma s týmem Nového Boru. Hostům opět pokračovaly problémy s marodkou. „Před zápasem jsme řešili problémy se sestavou. Pro nevolnost chyběl Novák, z tréninku odkulhal Šimoník. Se sebezapřením nastoupil Broschinský. Přesto jsme se tlačili dopředu a chtěli vyhrát. Bohužel jsem vyrobili velkou chybu, kterou domácí potrestali. Pak jsme zase útočili, ale Rovensko statečně bránili a z brejku dalo druhý gól. Smolný zápas, kdy se navíc zranil Burian a Konečný dostal červenou. Stále bojujeme s absencemi, je to frustrující,“ kroutil hlavou Petr Stromecký, útočník Nového Boru.

VELKÉ HAMRY B – TJ DESNÁ 6:0 (3:0)

Za domácí k zápasu řekl asistent trenéra Rudolf Říha: „Lehká výhra do nebyla. Měli jsme štěstí, vyšly nám na začátku dvě standardní situace. Soupeř ale zbraně nesložil, snažil se dál. Když jsme dali třetí gól, tak jsme to už jen kontrolovali a v klidu dohráli.“ Vedoucí týmu Desné Petr Kopal: „Rozhodně jsme nepřijeli v roli favorita, za domácí nastupují převážně hráči, kteří prošli mládeží FK Jablonec, dnes navíc nastoupili posílení o několik hráčů ze svého divizního týmu. I tak jsme mohli podat lepší výkon a více vzdorovat, to se nám ale nepodařilo a připsali jsme si krutou prohru.“