FK Jiskra Mšeno - FK Turnov 6:0 (3:0)

První jarní porážka z minulého kola ve Slatiňanech doznívala v Břízkách ještě v tomto týdnu. „Měli jsme hezké úterý, kdy jsme si to všechno vyříkali. Prohráli jsme po patnácti zápasech a já jsem potřeboval, aby si kluci uvědomili, že je potřeba znovu zabrat. Vyvolal jsem to taky tak trochu uměle, protože nemůžu zase klukům toho tolik co vyčítat, když prohrají jednou po patnácti zápasech. Někdy ten fotbal tak je. Cítil jsem už v tomto týdnu, že to zabralo, v tréninku to bylo dobré,“ přiblížil rozpoložení před derby s Turnovem kouč Mšena Jaroslav Vodička.

Jeho tým začal podle papírových předpokladů. Hned v úvodu nedosáhl na vrácený centr ve skluzu Štemberk, následný gól nebyl jabloneckému týmu uznán pro mávaný ofsajd. Roli favorita Jiskra začala plnit až po šesti minutách hry, kdy na ukázkově zahraný rohový kop naskočil skvěle Krejčík a Mšeno šlo do brzkého vedení. Navýšit skóre mohl vzápětí Čížek, ale Franc jeho střelu stačil vyrazit. Z brejku mohli Turnovští znenadání vyrovnat, po chybě domácí obrany mířil sám na Masaříka Blažek. Brankář Jiskry jeho úmysl v zakončení vystihl! Jinak se ale hrálo především před hostující brankou Turnova. V 21. minutě pálil z úhlu Daníček, gólman stihl ještě u tyče míč vyrazit před sebe, odkud ho poslal do sítě dobíhající Čížek 2:0. Pak zasprintoval podél levé strany bijec Skuhravý, jeho následný centr poslal Štemberk nad turnovské břevno.

Před půlhodinou hry kopal zkušený Čížek trestný kop a z dvaceti metrů vymetl pavučinky v šibenici Turnova 3:0. Obrana soupeře působila někdy až chaotickým dojmem a některé další šance Jiskry hasila jen za cenu zbrklých odkopů. Jablonečtí nezvládli třeba i zajímavé přečíslení od půlky čtyři na jednoho obránce.

Brankář Franc si na nedostatek práce rozhodně stěžovat nemohl, ještě do poločasu stačil vyrazit hlavičku Daníčka a ruce ho asi ještě teď štípou po zdařilé ráně Helma. Turnov se znovu připomněl až před odchodem na poločasovou přestávku, Syrovátka mohl korigovat, ale Masařík skvěle zasáhl a udržel čisté konto.

ŠTEMBERK PODRUHÉ

Tři minuty po poločase podnikl výpad z levé strany do vápna Skuhravý, skvěle se zbavil obránce a naservíroval míč úplně volnému Štemberkovi, který v pohodě přidal čtvrtou branku. Jen o minutu později běžel Štemberk sám na turnovského brankáře, kterého v pádu pokořil pátou brankou Jiskry. Mšeno svou dominanci v utkání dokázalo přetavit ještě v potupný šestý gól, který vstřelil v 72. minutě Daníček pěknou utaženou a prudkou střelou k tyči.

JEŠTĚ HRAJÍ TŘIKRÁT

Šestibranková výhra dnes potěšila jindy náročného kouče Jaroslava Vodičku, ač věděl, že branek mohli jeho svěřenci vstřelit tentokrát i víc. „Ono to tak trochu svádělo pak k té lehkovážnosti,“ přiznal spokojený kouč. „Dneska to kluci vzali za ten dobrý konec. Chtěl bych jim za výkon poděkovat. Zbývají nám poslední tři zápasy, které budeme chtít zvládnout,“ uvedl bezprostředně po vysoké výhře kouč Mšena.

Branky: 6. Krejčík, 21. a 27. Čížek, 49. a 50. Štemberk, 72. Daníček. Sestava: Masařík Helm (75. Hartman), Koblížek, Váňa, Skuhravý Štemberk (73. Hrnčíř), Rozkovec (66. Munzar), Houser (66. Štajner), Daníček Čížek, Krejčík (78. Hušek).