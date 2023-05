Jenišovice – Malá Skála 4:0 Hrající kapitán Leoš Bernat: „Vyhráli jsme zaslouženě. Rozhodlo už to, že jsme rychle dali soupeři tři góly. Pak už se zápas jen dohrával. Měli jsme ještě dalších pár šancí, které jsme neproměnili. Mohli jsme dát soupeři ještě víc gólů. Navíc jsme nedali penaltu. Chybělo nám několik hráčů, kteří se omluvili. Myslím, že to pro Malou Skálu ještě dopadlo dobře. O víkendu hrajeme s Kokonínem. Budeme si přát, aby to pro nás dopadlo dobře.“

Za hosty hrající trenér Petr Volek: „Jenišovice nás přehrály. My jsme zaspali úvod, pak jsme se trochu srovnali. Herně měl soupeř převahu. Z naší strany to nebylo odevzdané utkání, spíš bojovnější, běhavé. Chtěli jsme zápas hlavně odehrát, ale ne zase dostat pořádný ranec. A to se nám povedlo. S výhrou jsme moc nepočítali. Navíc se nám zvýšila marodka, sestavu jsme slepili a jsme rádi, že jsme utkání odehráli. Šance jsme měli taky, ale nevyužili jsme je. O víkendu přijede Josefův Důl, takový soupeř je pro nás důležitější, s tím se můžeme měřit. S těmi třemi na špici tabulky ne.“

Držkov hrál bez klíčových opor. Lučany konečně bodovaly. Jabloneček padl

Držkov A – Přepeře B 10:0

Hrající trenér vítězného týmu Evžen Dvořák: „Mohli jsme dát gólů i dvacet, soupeř byl hodně slabý. Bylo to jednoznačné utkání, my jsme si dobře zahráli, ale parametry fotbalové to nemělo žádné. Stejně jako soupeři, tak nám několik hráčů chybělo. Ale za to jsme objevili našeho nového střelce gólů, Jiřího Gvušce, ten dal pět gólů. O víkendu jedeme do Bozkova. Tam by byla ostuda prohrát. Doufejme, že se už uzdraví Lukáš Brož a že máme zraněného Pepu Justa. Nepojede s námi tentokrát Tomáš Čížek. Snad to dáme nějak dohromady. Minule jsme tam po deseti minutách prohrávali 2:0. Tak snad to tentokrát dopadne dobře.“