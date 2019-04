Pěnčín – Rapid Liberec 4:0

Kouč zápas hodnotil slovy: „První poločas jsme začali dvěma obrovskými šancemi, které nám ale jejich gólman výborně vychytal. Pak se trochu hra vyrovnala, ale pořád jsme drželi balón my. V herní činnosti jsme byli lepší.“ Ale jednu velkou chybu, na kterou mohli domácí doplatit, udělali. Soupeř šel sám na pěnčínskou branku, ale štěstí stálo na straně Pěnčína, netrefil se.

KDO DÁ PRVNÍ, VYHRAJE

A pak to už byla jen otázka času, na které straně padne první gól. Poločas skončil bez branek. „V kabině jsme si řekli, že musíme být trpěliví. Posledních dvacet minut první půle jsme hráli hodně do nohy a s tím se vyhrávat nedá. Tak jsme zrychlili a stopera Heinricha jsme dali dopředu. Hráli jsme na dva útočníky. A pak už jsme je k ničemu ani nepustili, hráli jsme na jednu bránu. Hosté už ani nezaútočili, bylo to jen čekání na gól. Vzdali to,“ popsal další vývoj situace na hřišti Karel Vokál.

PENALTU NEVYUŽILI

V 60. minutě kopali domácí penaltu. Ale nedali. Trenér se trochu orosil a zauvažoval, zda to není takový zápas, ve kterém máte osmdesát šancí a nedáte ani jednu…. Pak už se ale hra Pěnčínských výrazně zlepšila a začaly padat góly. „Jak jsme dali první, říkal jsem si, že už to dál bude jen dobré,“ oddychl si Karel Vokál. Fanoušci byli spokojení, hra jejich týmu se postupně zlepšuje, je vidět kvalita a úroveň. A pokračovat tak chce Pěnčín i v dalším zápase.