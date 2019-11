Jenišovice – Ruprechtice 1:2

Ve druhém poločase Jenišovice přitvrdily a začaly na soupeře z Ruprechtic dvacet minut pořádně tlačit. Tak vypadal začátek druhé půle.“Byli jsme lepší, nepustili jsme je za půlku. Měli jsme určitě několik jistých příležitostí a z nich jsme využili jen jednu šanci a dali jen jediný gól. A bohužel, fotbal se hraje na góly. Ruprechtice měly dvě tři šance a z nich daly dvě branky,“ připomenul jenišovický střední záložník.

I když podzimní část soutěže už skončila, budou možná ještě Jenišovice dohrávat odložený zápas s Pěnčínem, který se nekonal kvůli nezpůsobilému terénu. „Uvidíme, jak se bude dál vyvíjet počasí. Buď ho budeme hrát co nejdřív nebo se přesune až na jaro,“ informoval hráč Jenišovic.

Jako každý tým, budou i Jenišovice teď mít čas na rekapitulaci a hodnocení svých podzimních výkonů. Leoš Bernard s nimi spokojený nebyl. „Umístění v tabulce vůbec neodpovídá tomu, kde bychom měli být. Takže já vůbec spokojený nejsem. Než začala soutěž, tak jsme si dali jasný cíl být ve středu tabulky, hrát v klidu, nenervovat se o výsledek každého utkání. A hlavně bychom neměli mít strach, že sestoupíme. Bohužel, se nám to vůbec nepovedlo,“ kritizoval nedostatky vlastního týmu Leoš Bernard. A v čem vidí důvod? „Já bych řekl, že jsou výsledky jaké jsou proto, že jsme se špatně scházeli na tréninky i na zápasy a že jsme dostávali hodně červených karet,“ zamyslel se nad výkony a sezónou Bernard.

Nastoupí v oslabení

Pokud budou ještě dohrávat zápas s Pěnčínem, bude jim v sestavě chybět Marek Randák, Holeček a Hurt. „To jsou kvalitní hráči ze základu a bude to znát. Když hraje béčko v jiný termín, tak to jde doplnit, pak mužstvo dohromady dáme. Ale myslím, že situace je stejná i v jiných mužstvech. My teď máknem. jaro bude lepší,“ řekl Bernard.