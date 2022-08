NOVÁ VES - VRATISLAVICE 3:5 (1:1)

Domácí měli k dispozici jen 11 hráčů a bez obránců, ale mezi nimi exligový Jiří Štajner a nově i jeho bývalý spoluhráč ze Slovanu Tomas Radzinevičius. Ten by měl přijít do Vsi co nevidět. Trenér Václav Kverka měl k dispozici navrátilce ze Žibřidic (Smola, Štefan, Malaga), kteří sice vedli gólem Modráka, ale postupně proti mladým Vratislavickým fyzicky odpadávali, protože nebyl nikdo na střídání. "Radzi" sice vstřelil dvě branky (obě asistence Štajner), ale na pět Vratislavických to nestačilo. Branky vítězů: Jakubec 2, Žabka, Šidák, Roubal.

Nová Ves hraje v neděli 7. srpna od 15 hodin doma s Brništěm.