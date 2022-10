„Utkání poměrně ovlivnilo brzké vyloučení bráchy Tomáše. Za mě to byla spíš oranžová. Od té doby jsme se soustředili hlavně na to, abychom nedostali třeba deset branek. Ale prohráli bychom i v jedenácti. Domácí byli lepší, mají samé kvalitní fotbalisty. Tady jsme mohli jenom překvapit a nepodařilo se. Alespoň jsme dali čestnou branku,“ hodnotil utkání Radim Věchet, hrající trenér Dubnice.

Třetí místo drží Ruprechtice, které zvládly utkání v Doksech, kde vyhrály 5:2. Zajímavostí je, že všechny branky padly v prvním poločase.

„Bohužel nám chyběli tři klíčoví hráči. Ti, co nastoupili z lavičky, to moc nezvládli. První poločas nám nevyšel, druhý už byl vyrovnanější. Přesto ale soupeř vyhrál zaslouženě. My se prostě musíme vyrovnat s tím, že občas ti důležití kluci budou chybět,“ poznamenal Karel Kapoun, vedoucí Doks.

„Vlastně jsme po měsíci sehráli plnohodnotné utkání. Vstoupili jsme do utkání s chutí a velmi aktivně. Po změně stran se sestava prostřídala. Měli jsme převahu, ale v koncovce už jsme nebyli tak přesní. Musíme si dát pozor na menší výpadky, které jsme tady převedli,“ zdůraznil Miloslav Cihlář, ruprechtický funkcionář.

Body z derby si odvezly Benátky, Šafránek dal Vlkům čtyři „banány“

Čtyři zápasy, čtyři výhry, skóre 21:2. Fotbalisté Kamenice nabrali formu jako hrom. V souboji o čtvrté místo v tabulce doma smetli Rapid Liberec 7:0.

„Měli jsme pomalejší rozjezd, přesto jsme byli v prvním poločase lepší. Dali jsme tři góly, ale také zahodili tři další velké šance. Po změně stran jsme pokračovali ve stejném tempu a dali další čtyři branky. Takže zasloužená výhra a potvrzení naší formy z poslední doby. Je vidět, že nastupujeme skoro pořád ve stejné sestavě. Snad nám to vydrží do dalších zápasů,“ usmíval se Bohuslav Najman, kouč Kamenice.

Naopak ve výsledkové krizi se nachází Nové Město pod Smrkem. Nováček krajské soutěže vyhořel ve Cvikově, kde dostal „bůra“. Na výhru tak čeká od 20. srpna.

To cvikovští fotbalisté, kteří díky problémům se sestavou vyfasovali několik těžkých debaklů, brali výhru všemi deseti.

„Doma se nám daří, dokonce ta naše sestava nebyla špatná. Soupeř kousal, nehrál zase tak špatně. Ale celkově jsme byli lepší a vyhráli jsme zaslouženě. Tři body samozřejmě bereme,“ pokýval hlavou Miroslav Žák, vedoucí Cvikova.

Remízou 1:1 skončilo utkání ve Vratislavicích, odkud si jeden bod odvezlo Jablonné v Podještědí.

„Bylo to vyrovnané utkání. V prvním poločasu jsme měli balón častěji na kopačkách, přišly i šance, ale nebyli jsme dostatečně důrazní před brankou, a proto nám tam bohužel nic nespadlo. Před koncem první půle využil soupeř protiútok na skóroval na 1:0,“ popisuje hráč týmu Jablonného Aleš Kotek.

Do brány hostí musel kvůli zdravotním komplikacím zaskočit hrající trenér Jaromír Hetver. Ten na začátku druhé poloviny vychytal penaltu a to tým postavilo na nohy. „Střídající Jáchym Hruška krásnou přihrávkou našel Standu Ptáčka a ten s přehledem srovnal skóre na 1:1. To náš tým ještě více nakoplo. Následovaly další tři gólovky, ale i přes velký tlak ke konci druhého poločasu jsme žádnou šanci nedokázali proměnit,“ doplňuje Kotek.

Sedmička na zádech nosí kanonýrovi ze Zásady štěstí. Chce, aby tým postoupil

V souboji celků, které jsou blízko sestupovým vodám, se také zrodila remíza 1:1. Jilemnický nováček si odvezl bod ze hřiště Hrádku nad Nisou B.

„Pro nás je remíza velice cenná. Opět jsme do zápasu vstoupili velice chladně, nechali jsme domácím strašně moc prostoru a vygradovalo to až v to, že jsme inkasovali velmi brzy branku. Potom se to trochu srovnalo, v druhém poločase kluci přidali, a nakonec jsme se dostali do šance, kde byl podražený náš záložník. Následnou penaltu jsme proměnili. Od té chvíle se prolínaly útoky na obou stranách, ale bez úspěšného zakončení. Bod z venku bereme všemi deseti. Vyzdvihl bych tentokrát perfektní výkon záložníka Davida Lukeše,“ říká trenér Aleš Skalický.