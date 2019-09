Spartak Rychnov - TJ Sokol Držkov 4:1 (2:0)

Rychnovský tým, pod vedením trenéra Miroslava Procházky, chtěl v domácím zápase odčinit porážku z minulého víkendu, kdy se jim nepovedlo utkání ve Velkých Hamrech.

MOHLO JICH BÝT I OSM

Tentokrát podali kvalitnější výkon i díky tomu, že mužstvo bylo kompletnější, hráli ti, kteří se už vrátili z dovolených, po zranění nebo je zrovna o víkendu nesvazovaly pracovní povinnosti. „Na našem výkonu to bylo určitě znát. Ale myslím, že jsme mohli Držkovu dát i jednou tolik gólů. Nikdo by se nemohl divit, protože jsme šancí měli daleko víc, než které jsme proměnili. Výsledek mohl být z naší strany i sedmi, osmigólový,“ uvedl k zápasu rychnovský trenér. Domácí fanoušci byli ale s výkonem Rychnova spokojení, porážku jejich tým odčinil. V dalším kole zajíždí mužstvo na Smržovku a pak ještě do Bozkova. Dva zápasy čekají na Rychovské na hřištích soupeřů.

DVAKRÁT JEDOU VEN

„I zvenku bychom chtěli body přivézt. Musíme hlavně proměňovat stoprocentní šance, které jsme měli. Ale co je to stoprocentní šance ve fotbale? Když vidíte pak některé neproměněné šance v lize, třeba ta Matouškova nebo i v nároďáku, tak jsou to ty samé situace. My musíme lépe zvládnout klid v koncovce, soustředit se na hru. A pak třeba vyjde takový krásný gól, jako dal dnes Maryško z trestňáku. To bylo neskutečné, bylo to prudké a ještě technické. Takové góly potěší. Ale jindy to zase může být úplně naopak,“ okomentoval další šance svého týmu trenér Procházka a zdůraznil, že výsledek 2:0 v poločase je velmi nebezpečný, protože se skóre může ještě obrátit.

TRENÉR VÝKON CHVÁLIL

„Byl jsem ale tentokrát s nasazením hráčů spokojený. Myslím, že se poučili s výkonu v Hamrech a dnes to vylepšili. Dneska se na náš výkon dalo určitě koukat,“ uvedl spokojený lodivod Rychnova Miroslav Procházka. Teď už se v přípravě mužstva soustředí na další utkání.

Za Rychnov: Ducháček, Havlíček, Dupač, Procházka, Maryško, Janků, Matúška, Jindra, Petr, Kubát, Pleštil, Lána, Viktora, Hlubuček, Hrstka, Mastník.

Za Držkov: Zelenka, Zajíc, Pavlata, Vágner, Berka, Belšan, Vrabec, Batěk, Petrtýl, Vaníček, Gvušč, Dvořák, Paldus.

Branky: 23., 52 Maryško, 25. a 71. Dupač 37. Zajíc. ŽK: 0:4. Diváků: 120.