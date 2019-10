Rychnov - Lučany 3:2 (2:0)

Lepší začátek měli domácí, kteří první půlku zakončili dvoubrankovým vítězstvím. A trenér se radoval, stejně jako stovka zmoklých fanoušků. „Potřebovali jsme si spravit chuť po předešlé prohře s před posledním týmem tabulky, s Bozkovem. Sešli jsme se tentokrát v plné síle,“ řekl za Rychnovské trenér Miroslav Procházka.

Jeho tým se navíc ještě rozšířil o další tři posily, o tři nové hráče. Sestavu doplnili Koudelka, Matuška a Majstrovič. Všichni do zápasu proti Lučanům také nastoupili. Původně jasný průběh utkání se ještě v závěru změnil pro Rychnov v pořádný nervák. V 85. minutě se totiž hostující tým probudil k a rozhodl se výsledek zvrátit. „Měli jsme štěstí. Na konci jsme se o výsledek i trochu báli. V první půli byla naše hra dobrá. Ve druhé jsme měli šance a škoda, že jsme je neproměnili. O vítězství jsme se strachovali. Jsme rádi, že jsme tři body dovedli ubránit a zůstaly doma,“ uvedl trenér Miroslav Procházka.

Nadšený ale není z toho, že se mu zranili tři důležití hráči, z toho hned nová posila, Koudelka. „To mne mrzí, je to pro nás těžká situace. Museli odstoupit pro zranění kolena a kotníku. Snad se do příštího víkendu dají do pořádku. Mezi nimi byl i Koudelka a to jen dvě minuty před koncem zápasu. Ten má poraněné koleno,“ popsal nepříjemnou situaci trenér.