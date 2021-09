Nadvládu potvrdil i vysokou sobotní výhrou 10:2 na hřišti Sokola Doubí. O čtyři branky se postaral Matěj Vébr. advládu potvrdil i vysokou sobotní výhrou 10:2 na hřišti Sokola Doubí. O čtyři branky se postaral Matěj Vébr. Ono 6. kolo nabídlo hodně divokých výsledků a nejtěsnější byla v tomto dějství výhra Mimoně v derby na hřišti českolipské Lokomotivy 4:1. První výhry se dočkaly Rynoltice, které navíc v dohrávce porazili Sokol Pěnčín 6:3. Semily se zaskvěly v Ruprechticích, kde vyhrály jasně 5:0.

KRÁSNÁ STUDÁNKA – RYCHNOV 5:1 (4:1)

Za prvním Pěnčínem drží druhou pozici tabulky Krásná Studánka, která je tak nejlepším zástupcem Liberecka v druhé nejvyšší krajské soutěži. O vítězství doma nad Rychnovem rozhodla už v prvním poločase, po čtvrt hodině vedla 3:0 a nebylo co řešit. Hattrick si připsal Zdeněk Suchomel, který tak napodobil svého spoluhráče Michala Devátého z minulého kola.

„Navázali jsme na dobrý výkon ze Semil a soupeře přehráli po všech směrech. Střelecky se tentokrát dařilo Suchomelovi, který zatížil konto soupeře třemi góly. Pochvalu však zaslouží celý tým za plnění taktických pokynů, nasazení i předvedenou hru,“ hodnotil přesvědčivou výhru o čtyři branky spokojený trenér Krásné Studánky Milan Bláha.

CHRASTAVA – BÍLÝ KOSTEL 4:1 (1:1)

Spartak se po dvou smolných porážkách, kdy nedokázal proměnit šance vrátil na vítěznou vlnu a doma porazil Bílý Kostel 4:1. Jedná se o jeho třetí úspěch v sezoně.„Ani ty předchozí zápasy nebyly herně z naší strany špatné, ale je až neuvěřitelné, jaké šance jsme nevyužili,“ připomněl chrastavský trenér Marek Tvrzník.

„První poločas byl z naší strany dobrý, ve druhém jsme dostali dvě červené a ve zbytečně nervozním utkání prohráli. Teď budeme zase minus dva hráči a čeká nás doma Krásná Studánka, ale jak já říkám, každá série jednou končí. Potřebujeme začít vyhrávat, sbírat body, aby se to trošku uklidnilo,“ řekl předseda Bílého Kostelu Roman Janáček.

JÍVAN BĚLÁ – FK RYNOLTICE 1:5 (0:2) Rynoltice se dočkaly výhry, cennější o to, že byla ze hřiště soupeře. „Hodně jsme bojovali s náročným programem a posunutím sezony o dva týdny dříve. V prvních třech kolech nám chybělo hodně hráčů, kteří byli na dovolených. Teď jsme dali mužstvo prvně trochu dohromady a hned to bylo znát,“ prohlásil k první výhře rynoltický sekretář Tomáš Vacek.Podle jeho slov předvedl tým dobrý výkon. „Hráli jsme to šikovně ze zataženějšího bloku a využívali brejky. Klíčové bylo, že se domácí nedostali do hry, penaltu nevyužili,“ dodal.LOKOMOTIVA ČEKÁ LÍPA – MIMOŇ 1:4 (0:0)Derby jediných týmů z Českolipska se rozhodlo ve druhém poločase. Mimoň po změně stran dala domácímu nováčkovi čtyři branky a slaví druhou výhru v sezoně. Lokotka je se třemi body zatím poslední. „Mimoň vyhrála zaslouženě, my jsme nehráli dobře, chyběla mi u hráčů vůle zvítězit. Měli jsme nějaké absence a bylo to znát. Už v prvním poločase byli hosté lepší, nás hodně podržel brankář. Je to teď hlavně o hlavách hráčů, výsledek nás samozřejmě mrzí,“ uznal Petr Kabát, trenér českolipské Lokomotivy.

To v hostující kabině bylo logicky veseleji, Mimoň zabrala po dvou porážkách. „Z naší strany jsme předvedli velmi bojovný výkon až do poslední minuty. Jediné, co bych nám vytknul, bylo obrovské množství brankových šancí, které jsme neproměnili. Lehce mě zklamala kvalita hřiště i soupeře. Ale jsem velmi rád, že jsme zápas dokázali dotáhnout do vítězného konce. Tři body z venkovního zápasu jsou vždy plusem,“ usmíval se Zdeněk Pekař, fotbalista Mimoně.