FK Jiskra Mšeno - FK Vyšehrad 0:5 (0:3)

Tentokrát totiž narazili na soupeře, který hrál tak, že domácí byli po všech stránkách horším mužstvem. Potvrdil to také jejich trenér Jaroslav Vodička: „Náš výkon byl přímo tragický. Výsledek ani neodpovídá tomu, co jsme předvedli. Mohli jsme prohrát daleko víc. Směrem dozadu, do obrany to byla z naší strany jedna velká katastrofa. Soupeř byl úplně někde jinde, než jsme my. A výsledek byl pro nás ještě milosrdný.“

BYLI LEPŠÍ VE VŠEM

Roztrpčený kouč má v plánu na pondělním tréninku zápas podrobně s hráči rozebrat a věří, že se oni z takového výkonu náležitě do dalších utkání poučí. „Vyšehrad byl lepší ve všem, v držení míče, v obranné fázi…My jsme byli na hřišti jako naivní Lojzíkové. Tak jak jsme k tomu přistoupili, tak nás soupeř za naše chyby ztrestal. Výkon byl jedním slovem tragický, hlavně v obranné fázi. A my jsme na hřišti vypadali komicky. To je potřeba, aby si uvědomili.“

EMOCE V SOBĚ NEDRŽÍM

Na otázku, jestli při takovém výkonu a výsledku trenér udrží emoce, zazněla z úst Jaroslava Vodičky jasná odpověď: „Emoce nedržím. Tento soupeř měl mnohonásobně vyšší kvalitu. My jsme je v ničem neohrozili, v ničem jsme je nepotrápili. Naopak. Vyšehrad si s námi hezky a příjemně pohrál.“

Mšenské áčko ještě dva zápasy čekají a kouč potvrdil, že ještě hledají třetího soupeře, se kterým by si zahráli. Sestava se postupně krystalizuje, zatím nejsou v plánu žádné výrazné změny. „Ještě zbývá měsíc do zahájení divizní soutěže. Teď nás v přípravě čekají dva slabší týmy, tak, až si teď všechno vyříkáme, měli by hráči odvést maximální výkon. Protože s takovým, jaký ukázali dnes, by to na divizní soutěž určitě nestačilo.“