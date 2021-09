Šest zápasů, šest výher, skóre 27:1. Krajskému přeboru v libereckém regionu vládne od začátku sezony ambiciózní FK Turnov, který si zatím poslední vítězství 4:0 připsal v Rovensku pod Troskami. S lídrem tabulky se v jejím popředí v tandemu drží i stále neporažený Hrádek nad Nisou.Šest zápasů, šest výher, skóre 27:1.

ROVENSKO – TURNOV 0:4 (0:2)

Favorit si vypracoval dvoubrankový náskok už do poločasu, ve druhém přidal další dvě branky agilní Jakub Beneš.„Stále platí, že bych naši vítěznou sérii nepřeceňoval. Navíc teď po Rovensku máme nějaká zraněné. Jedná se o svalové potíže, proto je jasné, že to nebude na týden. Jsme zvědaví, jak se s tím náš oslabený kádr vyrovná. Navíc nás teď čeká Stráž pod Ralskem, která nehraje vůbec špatně, pak nás prověří rozjíždějící se Nový Bor a po něm už se blíží Hrádek nad Nisou. Až ty nadcházející zápasy ukáží, jak na tom opravdu jsme,“ uvedl Petr Koubus, místopředseda a manažer rozjetého turnovského týmu.

Kouč lídra tabulky nechce hovořit o tom, že jeho tým vyhrává jako orchestr. „Tak asi jsme tam, kde jsme chtěli být, pohled na tabulku je hezký, ale stále je co zlepšovat a já jsem na kluku náročný. Možná až moc,“ prohlásil Emil Šafář, jenž šéfuje turnovské lavičce. „Zvládli jsme další zápas s nulou vzadu, myslím, že výsledek hovoří za vše. My jsme diktovali tempo i rytmus zápasu. Jsme mladý tým a jsem rád, že nám to teď zatím takhle jde,“ doplnil spokojeně lodivod lídra tabulky.

DESNÁ – HRÁDEK N. N. 0:3 (0:2)

Slovan Hrádek potvrdil v Desné roli favorita a díky páté výhře v šestém utkání natáhl neporazitelnost a udržel skvělé druhé místo tabulky.„Soupeře jsme přehrávali, měli od začátku více šancí a první půlku mohli vyhrát více než 2:0. Po přestávce jsme jen čekali na třetí branku a ta zápas rozhodla definitivně. Myslím, že výkonnostní rozdíl byl mezi oběma týmy markantní,“ řekl předseda Slovanu Hrádek nad Nisou Ondřej Holeček.

Také jeho tým, podobně jako v FK Turnov, má potíže se zraněnými hráči. „Na to, jak máme hodně zraněných, zvládáme úvod sezony nad očekávání,“ uvedl Holeček z nemocnice, kde se chystá na blížící se artroskopii kolena.

SKALICE U Č. LÍPY – LOMNICE N. P. 2:3 (0:2)

Domácí porážka od nováčka, tři zápasy bez výhry. Čelo tabulky se vzdaluje. Ne, fotbalisté Skalice nejsou v pohodě. Moc dobře to ví i trenér Zdeněk Baťka. „Zasekli se nám střelci. Těch šancí, co jsme měli proti Lomnici…Ani bych to nespočítal. Nevím, jestli na nás leží nějaká deka, nebo se na nás podepsaly poslední dva zápasy. Výsledek mě samozřejmě moc mrzí,“ smutně pravil.

Lomnice vedla už v poločase 2:0. „V kabině jsme si něco řekli, změnili hru a vyplatilo se. Kluci vyrovnali. Jenže pak krajní bek nesmyslně rozehraje do středu hřiště. Přišla ztráta faul deset metrů před vápnem a neskutečný gól hostů. Ještě jsem říkal, že by to musel kopat Ronaldo, aby to trefil. My jsme navíc zahodili penaltu,“ mávl rukou. „Musíme začít od nuly. Nekoukat se na tabulku, soustředit se jenom na svůj výkon. Horší je, že máme problémy se sestavou. Teď náš čeká těžký zápas ve Frýdlantu. Buď se nakopneme, nebo budeme ještě více dole,“ dodal Baťka.

NOVÝ BOR – ŽELEZNÝ BROD 5:1 (4:0)

Po čtyřech porážkách v řadě konečně zabral Nový Bor. Ten doma porazil Železný Brod hlavně díky první půli „Samozřejmě jsem spokojený. Je pravda, že jsme konečně proměňovali šance. Změnil jsem sestavu, byla hodně mladá. Novicem byl Dominik Černý z České Lípy. Všichni mladí zahráli tak, jak jsem si představoval. Brod rozhodně nehrál špatně, my jsme ale byli efektivní,“ těšilo Jana Broschinského, kouče Nového Boru.

„Teď je potřeba podobnou výkonnost udržet. Sám jsem na to zvědavý. Je pravda, že se mi uzdravilo pár hráčů, hned je to znát. Teď hrajeme ze čtyř zápasů třikrát doma. Rád bych měl devět bodů,“ uzavřel vše Broschinský.