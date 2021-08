Po třech odehraných kolech jsou v čele tabulky libereckého krajského fotbalového přebory nadále tři kluby, které zatím zatím neztratily ani bod. Vládcem nejvyšší soutěže je FK Turnov, jenž po dvou pětigólových přídělech Hejnicím a Frýdlantu nadělil dokonce sedmičku Desné a po víkendovém dějství má na prvním místě impozantní skóre 17:1.

Plný bodový zisk má zatím i Hrádek nad Nisou, nejlepší klub z Liberecka, a rezerva Velkých Hamrů, zástupce okresu Jablonec.

Opačný pól pořadí shodně po třech porážkách uzavírá tandem Rovensko pod Troskami a Hejnice.

„Snažíme se optimismus zatím brzdit, , protože nás soupeři v úvodu sezony moc neprověřili,“ uvedl k impozantnímu vstupu do soutěže Emil Šafář, hlavní trenér lídra FK Turnov.

TURNOV – DESNÁ 7:0 (4:0)

Přes dvě stovky diváků aplaudovalo dalšímu koncertu a brankostroji lídra tabulky. „Jsme spokojeni mi i fanoušci, jen aby to vydrželo,“ uvedl Emil Šafář s tím, že sezona je teprve v začátku.

„Domácí potvrdili roli favorita, myslím, že měli další dva nové hráče z Velkých Hamrů,“ uvedl Petr Kopal, vedoucí Desné.

Po jednoznačném výsledku uznal, že to bylo v Turnově těžké. „Šance na úspěch je vždycky, ale tentokrát byla malá. My se chceme v krajském přeboru hlavně zachránit, navíc nám chyběli i někteří zranění hráči,“ dodal Kopal.

HRÁDEK – SEDMIHORKY 3:0 (2:0)

Už třetí výhru si v nové sezoně připsal Slovan Hrádek. Hattrickem jeho vítězství zařídil Tomáš Polívka, jenž stihl dát tři branky od 41. do 79. minuty.

„Přišel k nám z Doks a jsme rádi, že plní roli střelce, který nám chyběl,“ řekl na odresu odchovance libereckého Slovanu jeho spoluhráč a předseda dalšího stoprocentně úspěšného celku Ondřej Holeček.

A jak viděl zápas? „V úvodu jsme nedali penaltu, to s námi zamávalo, ale dva góly na konci první půle nás uklidnili. Soupeř hrál od 60. minuty v deseti mi přidali ba 3:0 a v klidu to dohráli.“

VELKÉ HAMRY B – NOVÝ BOR 5:2 (3:1)

Ve Velkých Hamrech se chystali na první těžkou prověrku. A stejně jako zápasy před tím ji zvládli. „Po sobotním zklamání s áčkem to byl balzám. Kluky musím pochválit, byli jsme hodně spokojení, máme dobrý pocit ze hry, nasazení, běhání i plnění taktických úkolů,“ uvedl trenér Zdeněk Bryscejn s tím, že právě duel s Novým Borem měl sílu kádru ukázat.

Podobný pohled na věc má i předseda Velkých Hamrů. „Měl to být první velký test a my ho zvládli. Kluci byli jasně lepší. Jsme rádi, že se nám společné a poctivé trénování s A mužstvem vrací, tohle je výsledek. V béčku máme, až na brankáře mladé kluky od 18 do 22 let, a zatím nám to funguje,“ hodnotí Josef Hnídek, šéf TJ Velké Hamry.

Těžší zápasy přijdou, říká trenér Šafář



Doufali, že krajský přebor už ani hrát nebudou, k postupu do divize chyběl kousek, avšak nakonec se kvůli covidu nedohrálo, a tak si na vysněnou divizi musejí v Turnově zatím počkat…



V přeboru máte za sebou tři kola, devět bodů a impozantní skóre 17:1. Co tomu říkáte?

Chybělo nám k postupu šest zápasů,tak snad se o soutěž výš dostaneme v této sezoně, chceme postoupit do divize.



Čekal jste suverenitu vašeho mužstva?

Zatím je to dobré, máme výborné první poločasy, ale těžší zápasy a prověrky ještě přijdou. Musíme pokračovat tak, jak jsme začali.



Zatím soupeře drtíte…

Přebudovali jsme mančaft, máme tady mladé kluky, ale zatím nás první tři soupeři moc neprověřili. Na druhou stranu ale přiznávám, že jsme spokojení, stejně jako diváci.



Nyní vás čeká Železný Brod…

To bude derby, uvidíme, jak to zvládneme.