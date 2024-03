Turnaj mladších přípravek se konal ve fotbalovém areálu v Železném Brodě. Hrálo se ve dvou skupinách po šesti týmech, systémem každý s každým. Z těchto skupin postoupily tři týmy do finálové skupiny. A k vidění byly parádní souboje.

Železný Brod turnaj přípravek | Video: Josef Březina

Tři týmy hráčů mladších přípravek z každé skupiny postupovaly do finále. Ostatní týmy si to poté rozdaly ve skupině o 7.-12. místo. "Výsledky vzájemných zápasů ve skupinách si postupující přenesli do další skupiny, kde pak hráli se třemi týmy ze druhé skupiny. Celkem tak každý tým odehrál osm zápasů po 15 minutách. Turnaj trval pět hodin a s jeho organizací panovala spokojenost," řekl po sobotním klání hlavní organizátor Jaroslav Kletečka.

Turnaj naprosto jasně ovládl tým Náchoda, který v každém zápase minimálně osmkrát skóroval. Ostatní účastníci mezi sebou hrály již vyrovnanější zápasy a nakonec se z druhého místa radoval domácí tým a třetí byly Sedmihorky.

"Již se těšíme na 8. května, kdy pro tuto kategorii uspořádáme turnaj "O pohár města Železný Brod" a již v této chvíli máme přihlášeno 12 týmů a počítáme se šestnácti," plánuje další akci pro malé fotbalisty Kletečka.