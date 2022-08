Zatím bez pochybení se potýká s vyšší soutěží mančaft z malé obce pod ještědským vrcholem. V prvním kole si podali Doubí, v druhém si pochutnali na Semilech 5:1. Vstup do sezóny je pro Rozstání optimistický, ale trenér Roman Passian dobře ví, že za to vděčí velkou měrou losu. „Jsem rád, že s těmi, se kterými jsme měli vyhrát se to celkem bez problému podařilo. Ale do sezóny jsme vstoupili hodně pokorně, chceme hrát klidný střed tabulky. Určitě nás čekají mnohem těžší soupeři,“ uvažuje trenér domácích.

Do duelu vstoupily lépe překvapivě Semily. „Trochu jsme soupeře podcenili na základě jejich minulého výsledku. Mysleli jsme, že to půjde samo, ale samo to nešlo. Začátek se nám hodně nepovedl,“ popisuje Passian „Tak jsem v kabině musel trochu zvýšil hlas, protože to vůbec nebyla hra, na kterou jsem z tréninku zvyklý. Hráli jsme všechno přes prostředek. Řekl jsem klukům, že musíme být mnohem organizovanější,“ vysvětluje kouč v čem je soupeř v první půli převyšoval. „Přesto si ale troufám říct, že budou mít problémy se udržet v soutěži,“ odhaduje Passian.

Za trenéra hostujícího mužského týmu zaskakoval v Rozstání trenér dororstenců Miroslav Hejduk, který měl v sestavě pět svých svěřenců z mladší kategorie. „Super hřiště, dobrá divácká kulisa, výsledek je podle mě pro Semily hodně krutý. Rozhodly zkušenosti,“ hodnotí Hejduk. „Pro kluky to je velká událost, když si můžou zahrát s chlapama. Je tam namíchaná nervozita, očekávání, ale je vidět, že si fotbalově věří. Dnes dal jediný gól dorostenec, kterému je šestnáct. Pro něj je to velká věc, i když jsme celkově nakonec prohráli,“ jmenuje Hejduk trefu mladého útočníka Františka Lukeše. Takové zastoupení mladších hráčů bylo možné díky zrušenému zápasu. „Standard to určitě nebude, sám mám dorostenců v týmu málo a tolik jich pustit nemůžu. Prostřídat se tu můžou maximálně dva nebo tři kluci,“ vypočítává Hejduk.

V Rozstání nemají se sestavou problémy. Dorostence zdědili už před třemi lety po ukončení činnosti klubu v Českém Dubu. „A letos se nám povedlo získat z libereckého Slovanu mladého Jindru Třešnáka a Dominika Musila z Rapidu. Většinou to funguje tak, že si kluci mezi sebou řeknou, že to tu dobře funguje, že je tu hezké hřiště, pěkné zázemí,“ říká Passian „Takže jsme strašně rádi, že se nám konečně po dvou třetích místech povedlo postoupit. Že máme konečně nové soupeře, je to pro kluky taková nová motivace,“ dodává Roman Passian.