„Harrachov byl zatím asi nejlepší soupeř, proti kterému jsme hráli,“ chválil domácí trenér Roztok Jakub Illner. „Ale myslím, že jsme se s nimi statečně utkali. Góly jsme dostali za dvě neuhlídané standardky. Gólman Jiří Maďarčík dnes chytal výborně. Hodně tím podpořil náš výkon,“ zhodnotil výkon svého mužstva trenér. „S výsledkem jsem vlastně asi spokojený. Řekl bych, že je spravedlivý, protože ke sportu patří do určité míry i štěstí. A to jsme tentokrát měli my v podobě několika neproměněných šancí soupeře,“ dodává Illner.