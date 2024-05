Sportovní areál v Zásadě přivítal fotbalové fanoušky derby I. B třídy východ Zásada - Držkov. Na kvalitním hřišti se týmy střetly už poněkolikáté. Tentokrát ale oslabený Držkov na mládí a rychlost Zásady nestačil. Zbytečně chyboval. Domácí si šli za vítězstvím. A to také vybojovali. Zápas skončil výsledkem 4:1.

Zásada - Držkov | Video: Josef Březina

Zásada – Držkov 4:1 (2:0)

„Z našeho pohledu to nebylo tak jednoduché, ale představovali jsme si to nějak tak. Držkov nebyl úplně kompletní. Hodně hráčů mu chybělo. My jsme toho využili. Sešli jsme se dobře, hráli jsme zodpovědně a bylo to zasloužené vítězství. Využili jsme toho, že Držkov byl oslabený. Doplnili sestavu kluky z béčka. Měli jsme štěstí, že to vyšlo právě proti nám. Nyní jsme třetí a jsme rádi. Ale ještě nekončíme, jsme na dostřel i prvních týmů, takže věříme, že poslední čtyři zápasy zvládneme a dostaneme se co nejvýše. Jilemnice má na nás náskok šesti bodů a na jaře nás porazila. Chceme být co nejvýš, takže uvidíme, jak to dopadne na konci bodově. Teď jedeme do Albrechtic a pak hrajeme třikrát doma. Máme dobrý los, protože Pěnčín nemůže hrát na svém hřišti, tak s nimi hrajeme doma. Věříme, že využijeme výhodu domácího prostředí. Na začátku jara jsme měli hodně zraněných, ale teď se to zlepšuje. Nejsme úplně ideálně poskládaní, ale vždy se z pěti hráčů najdou tři či čtyři, takže poslední tři čtyři zápasy jsme se dali dobře dohromady. a v tom je klíč. Těžíme z toho, že máme širší kádr, že nás je třeba devatenáct, dvacet. A vždycky z těch dvaceti lidí dáme dohromady 13 nebo 14, což se ukázalo jako klíčové,“ zdůraznil kapitán Zásady Martin Kotyza.

„Máme deset zraněných hráčů. Nebylo to rozhodující, ale důležité to bylo. Ve třetí minutě byl faul na našeho útočníka. Nechci říct, že brutální, ale gólman vyběhl z vápna a fauloval. Měla být červená karta a měli jsme hrát proti deseti. Rozhodčí to vyhodnotil tak, že tam ještě někdo za ním byl. Hodně to ovlivnilo ten zápas. Měli jsme ve třetí minutě opravdu hrát o jednoho víc a bylo by to jiné. Pak jsme udělali tři takové napůl hrubky, že jsme si prostě ten gól dali napůl sami. Pak nám dali druhý gól. Potom jsme měli ještě dvě jakoby minimálně tutové šance. Do poločasu jsme mohli srovnat. Dali jsme na dva jedna, ale udělali jsme třetí hrubou chybu. Pak už bylo po fotbale. Už jsme neměli sílu. Měli jsme čtyři nebo pět kluků z béčka a to bylo taky strašně znát. Můžeme možná skončit druzí za Jilemnicí. Ale ještě máme Desnou a ta bude hodně těžká. Každý zápas pro nás bude těžký, když se nám neuzdraví aspoň tři hráči,“ předpovídá za Držkov hrající trenér Evžen Dvořák.