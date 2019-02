Jablonecký kouč Jaroslav Vodička řešil ještě pár minut před výkopem rychlou změnu v sestavě, zraněného Štemberka při rozcvičení narychlo nahradil v základní sestavě Štěpánek.

FK Jiskra Mšeno – TJ Velké Hamry 3:1 (1:0)

GÓL VE TŘETÍ MINUTĚ

Do Břízek dorazilo 633 diváků a na úvodní branku derby nečekali dlouho. Už ve 3. minutě měl dost prostoru na levé straně Daníček, před branku načasoval ideální balon pro Čížka, který střelou na bližší tyč otevřel brankový účet utkání – 1:0. Hosté z Hamrů mířili nad břevno po standardní situaci a hlavičce Barcucha, na opačné straně těsně minul šibenici soupeře Rozkovec. Své kvality musel předvádět jablonecký brankář Masařík, především díky němu zůstávalo skóre stále stejné. Po čtvrthodině hry vysunul hostující Radzinevičius Rudolfa, tomu ale ve skórování zabránil skvělý Masařík.

O deset minut později šel Rudolf znovu sám na jabloneckého brankáře, i v druhé své šanci ale vynikl strážce domácísvatyně a jeho střelu vyrazil. Mšeno odpovědělo až střelou Daníčka, která mířila jen doprostřed branky. Až před brankáře Hamrů se poté probil Čížek, ale zblízka trefil jen tělo gólmana Kobachidze. Velké štěstí měla Jiskra v samém závěru první půle, Rudolf nejdříve trefil břevno jablonecké branky, následnou střelu dorážejícího Šidla Masařík stačil vyrazit a z další dorážky rozezvonil tyčku Vencbauer.

Také po změně stran pokračoval svěží fotbal. Vencbauer protáhl táhlou střelou Masaříka. V 55. měl v brejkové situaci až příliš prostoru Vitković, ale své zakončení nasměroval jen do břevna. Průnikovou přihrávku dostal posléze střídající Žitka. V zakončení zvolil tentokrát lob přes gólmana, ale míč skončil na horní síťce branky Mšena. Až poté se dostali ke slovu i hráči Jiskry. Po přihrávce Housera pálil z blízka hodně vysoko Daníček. Vedle skončila hlavička Skuhravého a jen do středu branky mířil po sólové akci Daníček. Pak vybojoval balon Štěpánek, našel na hranici vápna Daníčka, ten se kličkami prosadil přes trojici bránících hráčů Velkých Hamrů a pak z úhlu ke vzdálenější tyči vstřelil druhou branku Mšena na 2:0.



Jenže soupeř se stačil jen o 4. minuty později vrátit do zápasu snížením. Po standardní situaci Linky se míč odrazil od vzdálenější tyčky do Masaříkovi sítě na 2:1. Mšeno si udržovalo těsné vedení a dvě minuty před koncem definitivně rozhodlo. U rohového praporku zakombinovala trojice jabloneckých hráčů, následoval přesný centr Rozkovce do vápna, kde nehlídaný Munzar pečetil vítězství na 3:1. Nic na konečném výsledku nezměnil ani Štajnerův únik v nastavení a překvapivá střela na přední tyč, která rozvlnila jen boční sít.

JAK TO VIDĚLI TRENÉŘI?

Kouč Mšena Jaroslav Vodička byl především rád za vítězství, s hrou už tak spokojený být nemohl. „Vítězství je to dobré, vyhráli jsme a jsme za to rádi. Bylo to těžké utkání. Musím ale uznat, že po většinu zápasu jsme nebyli lepším mužstvem.“ Hamry si kromě závěru zápasu, který byl hektický, vytvořili mnohem více šancí.

Trenér Velkých Hamrů Josef Hnídek: „Hráli jsme tady potřetí a dnes jsme byli k bodům nejblíž. Bohužel jsme dostali brzy gól. Pak jsme ale převzali otěže a měli jsme víc šancí. Dali jsme v prvním poločase tři tyče, ve druhém další. Soupeř nás vyučil z produktivity. Nedá se nic dělat. S výkonem jsme spokojení. Že si vytvoříme tolik šancí, to jsme si ani ve snu nepředstavovali. Byla vysoká návštěva, viděli dobrý fotbal. Strašná škoda byla, že jsme nevyužili některou ze šancí, které jsme měli, k otočení skóre.“



Tomáš Čížek, autor prvního gólu: „Těžký zápas, Hamry podaly velmi dobrý výkon. A my byli ti šťastnější. Já si asi natáhl sval, tak uvidíme, co dál…“



Hrací plochu lemovaly stovky fanoušků. Více byli slyšet ti, kteří přijeli fandit z Velkých Hamrů. Dokonce jeden z nich bez únavy po celé dva poločasy hlasitě povzbuzoval hosty pokřikem: „Hamry jedééém, Hamry ještě neprohrály, Hamry nevadí, jedeme dál…“

Za fanoušky Mšena se k zápasu vyjádřil Milan Adamíra, který kdysi také oblékal dres Jiskry. Jenže to prý bylo ještě na škváře. „Byl to překrásný fotbal nahoru dolů. Všichni hráči zaslouží poděkování. Na Hamrech je vidět zkušenost. Oprávněně jsou v tabulce první. Mšeno do toho dalo víc srdíčka, větší nasazení, ale přihrávky mu moc nejdou. Domácí můžou děkovat zlatému brankáři Masaříkovi. Tomáš Čížek oprávněně ukázal, že hrál o nějaký ten levl výš, na daleko jiných fotbalových kolbištích. A to samé dokázal i Štajner. Chvílemi do byl lepší fotbal, než je k vidění v lize na Střelnici.

Mšeno: Masařík – Helm, Koblížek, Váňa, Skuhravý – Štěpánek (89. Hartman), Rozkovec (90. Nulíček), Houser, Pelta (58. Štajner) – Čížek (53. Munzar), Daníček.

Velké Hamry: Kobachidze, Barcuch, Černý, Šedý, Vencbauer, Linka, Vitkovič, Rudolf, Dorničák, Radzinevičius, Šidlo, Soukup, Kováčik, Žitka, Macháček, Štětkář, Mička.

Branky: 3. Čížek, 68. Daníček, 89. Munzar – 72. Linka.