FOTO: Z domácího utkání krajského přeboru Brod opět odešel poražen

Po debaklu ve Stráži pod Ralskem přijel do Brodu tradičně silný tým Skalice. Domácí nastoupili s cílem zlepšit obrannou činnost, která byla minule tragická. V úvodu zápasu se hrál vyrovnaný fotbal. Brod byl blízko vedení cca v 15.minutě, kdy hosté vykopli míč z brankové čáry. Ve 20. chyboval Kysela a následný centr do vápna Brodu si našel Kraus, který hlavou nedal Kopalovi šanci 0:1. Do poločasu měli domácí čtyři šance a hosté dvě. Gól ale nepadl, a tak Brod přes celkem slušný výkon o branku prohrával.

FK Železný Brod – SK Skalice 0:3 (0:1) Druhý poločas začal šancí Skalice, ale Kopal předvedl pěkný zákrok. V 55.minutě byla brodská obrana znovu děravá jako síto a Sedláček zvýšil na 0:2. Pak měl dvě šance Kysela, ale hostující brankář nemusel při slabém zakončení domácího hráče ani padat na zem. V 65. Kraus poslal centr do vápna, kde domácí neuhlídali Demkeho, který hlavou do šibenice a odrazem od tyče zvýšil na 0:3. Poté se začal hrát plážový fotbal, kdy domácí nedokázali z nadějných brejků vytěžit nic. Zato hosté si vypracovali další šance, které ale nedali. Nicméně Skalice si odvezla pohodovou výhru. Štajner a Čížek byli tahouni obou mužstev, klobouk dolů před jejich výkony Přečíst článek › „Začátek sezóny se nám nepovedl. Trápí nás obranná činnost a žalostná koncovka. Výsledek poločasu asi neodpovídal počtu šancí, ale když gól nedáme, tak nemůžeme myslet na lepší výsledek. V obraně děláme naprosto dětské chyby. Druhý poločas byl z naší strany velmi špatný,“ uvedl za Brod Jaroslav Kletečka. Rozhodčí: Kadlec ŽK: 2:3 Diváků: 112

Sestava: Kopal - Aubrecht, Král, Kotlár M., Musílek, Habr, Kysela (65.min. Makula Š.) Holeček (70.min. Štastný), Makula K., Hloušek, Šefr (56.min. Olyanin)

Autor: Dagmar Březinová