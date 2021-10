Lehkou nervozitu protrhly Čertice již ve 3. minutě, kdy po rohu zahraném kapitánkou Michaelou Žižkovou se v předbrankovém prostoru nejlépe zorientovala kanonýrka Franziska Pradella a otevřela skóre – 0:1. Domácí tento bleskový úder ještě nijak nezmrazil a hrála se vyrovnaná partie, ovšem pouze vesměs ve středu hřiště. Hostující obrana plnila pozorně své defenzivní úkoly a nepřipustila před svou brankářkou žádný problém.

Rezolutní zlom ve vývoji utkání přinesla 22. minuta. Michaela Třísková skvěle potáhla míč po pravé straně hřiště, přesným centrem našla na středu Franzisku Pradellu a ta geniálně ihned z první vysunula do gólové šance nabíhající Michaelu Žižkovou, která v koncovce zachovala chladnou hlavu a s přehledem poslala svůj tým do dvoubrankového trháku – 0:2. Jen o tři minuty později pak zasadily Čertice domácím absolutní direkt, když do spolupráci Kristýny Janečkové s Evou Horákovou zakončila svou druhou zápasovou trefou do černého Franziska Pradella – 0:3. Závěr poločasu se již hrál za stálé převahy fotbalistek TJ Čert Fénix a domácí hráčky odcházely do kabin k přestávce po první půli značně zmrazeny.

Přestávkové oživení hry SK Velká Lečice opět schladila po dvanácti odehraných minutách ukázkovým zakončením úniku po vysunutí Kristýnou Vrbovou Franziska Pradella a završila tím svůj hattrick – 0:4. Domácí hráčky po tomto úderu již působily značně rezignovaně a pod kontrolou hry Čerticemi se zápas již pouze dohrával. Osm minut před závěrečným hvizdem dala výsledku konečnou podobu Kristýna Janečková, která po rohu zahraném Terezou Schmidtovou doslova protlačila míč přes hradbu nohou a těl do domácí branky – 0:5.

Sestava Čertic: Tereza Hanušová – Michaela Třísková, Mária Hroncová, Lucie Honzíková, Lucie Fabianová, Michaela Žižková, Kristýna Janečková, Tereza Schmidtová, Franziska Pradella, Kristýna Vrbová, Eva Horáková, Sarah Pekařová, Martina Tvarohová

Los soutěže, která se hraje na podzim dvoukolově, připravil hráčkám obou týmů zajímavou hříčku osudu. O nastávající neděli si totiž fotbalistky TJ Čert Fénix a SK Velká Lečice zahrají hned i podzimní odvetu, tentokráte na domácím hřišti Čertic v Židněvsi.