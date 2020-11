Fotbal začal hrát Miroslav Braniš ve 13 letech v Jablonci. Na chvíli si odskočil do německého Neugersdorfu, jinak ale celou svoji kariéru strávil v Jablonci, kde hraje dodnes. V 51 letech je brankářem Jiskry Mšeno C.



„Pořád je potřeba se hýbat a protahovat. Bez tréninků to nejde, chodím čtyřikrát týdně do fitka. A jednou týdně si jdu zahrát fotbal. Koronavirová přestávka mi vůbec nevyhovuje. Chodím do práce, něco stihnu udělat doma, taky vařím a peču, zatím je to v pohodě. Fotbal a kluci mi ale už chybí. Až to povolí, budeme se zase scházet celou zimu. A dokud mi to zdraví dovolí, tak fotbal hrát budu,“ těší se Braniš.



Ten má na kontě spoustu zápasů, ve své kariéře dostal i několik, jak říká „hloupých“ gólů, asi jako každý brankář. Vzpomenul, jak si dal gól sám sobě z rohu. „Jednou v Německu jsem šel na centr a sám jsem si balón srazil do branky,“ vypráví.



Mrzí ho, že dnešní mladí kluci fotbalu nedávají vše. „Jako kluci jsme hráli fotbal pořád, třeba za barákem, jen co jsme přišli ze školy. A to už dnešní kluci nedělají. V Jablonci se tenkrát hlavně hrál fotbal a jezdilo se na lyžích. Další sporty a lákadla, které dnes hráči mají, nebyly.