A tím bezpochyby Petr Martínek je. Přijde, nastoupí do zápasu a střílí góly. V utkání proti Sokolu Bozkov na domácí půdě (3:0) byl autorem všech tří gólů. Říká o sobě: "Gólů jsem vždycky dával dost. Je to ostuda mladých spoluhráčů, že přijde o generaci starší pán a v jednačtyřiceti letech dá tři góly. A mladí jen koukají s otevřenou pusou."

Jak dlouho se fotbalu věnujete?

Asi od pěti let, jsem odchovancem FK Lomnice nad Popelkou. Prošel jsem několika významnými kluby okresu Semily, hrál jsem v Semilech, Lomnici, Turnově, v Doubí u Liberce. V roce 2015 mě oslovili kamarádi z Přepeř, kde založili nový klub, jestli bych nechtěl hrát za něj. Hráli jsme okresní soutěž a postupně se v Přepeřích vykopala i třetí liga pro A tým. S jedním ze zakladatelů klubu, Michalem Kubkou, jsem před dvaceti pěti lety hrál v turnovském dorostu. V Přepeřích se všichni známe. Hraju za ně už od roku 2015. Jinak jsem hrál nejvýše v krajských soutěžích.

Máte mnohaleté fotbalové zkušenosti. Jaký fotbal byl a jaký je ten dnešní?

Chybí dvaceti pěti, třicetiletí hráči. Tato generace, když pak má děti, rodiny, zaměstnání, tak už se jí tak nechce, jako se chtělo nám. Kluci dnes hrají tak do dvaceti, pak už se jim nechce trénovat a věnovat fotbalu svůj volný čas.“

Jaký je váš tréninkový režim?

Já už nebyl na tréninku pět let, přijdu v létě na jeden a v zimě taky na jeden.

Tak prozraďte váš recept na góly.

Dával jsem góly odmalička, ať jsem hrál vzadu, uprostřed, v záloze nebo v útoku. A nikdy mi nevadilo jestli levou, pravou, ani hlavou. Na mé fotbalové cestě mě hodně ovlivnil otec turnovského hráče Petra Havla, který se stal nedávno v Deníku kanonýrem víkendu. Hovořil o tom, že ve fotbale ho ovlivnil jeho otec. A mne také. Právě jeho otec mě naučil střílet góly.

Čím to je, že mladí hráči góly nestřílejí a jak říkáte, „starší páni“, ano?

My starší toho moc nenaběháme, máme zkušenosti, víme, kam se postavit, odkud střílet, co a jak udělat s balónem. Takový je třeba i Lukáš Brož, který hraje za Držkov. Taky se spolu známe. Za uplynulou sezónu byl, pokud vím, nejlepším střelcem soutěže.

Zápasy za Přepeře B hrajete pravidelně?

Ne, nehraju. Za sezónu odehraju tak sedm, osm utkání. Moc mě nebaví poslouchat mladé v kabině, v kolik ráno přišli domů, kolik si dali piv …. to jsem tak akorát naštvaný.

Jak si udržujete fyzičku, když netrénujete?

Sportuju se svými dětmi, plavu, jezdím na kole nebo taky se sekačkou po zahradě. Jsem vystudovaný tělocvikář, ale teď pracuji jako státní zaměstnanec. Fyzičku potřebuju.

Jak vidíte B tým v podzimní soutěži?

Kluci trénují dvakrát týdně, máme kvalitního trenéra s ligovými i mezinárodními zkušenostmi Josefa Petříka staršího. Chceme hrát v klidu, ve středu tabulky. Někdy nám pomáhají jeden dva hráči z A týmu, ale málo. Třeba jen když nám někdo chybí.

Vzpomínáte na nějaký váš hezký gól?

Já dával hodně gólů, z penalty, hlavou, levou i pravou nohou nebo taky nůžkama. Dvakrát jsem jako jediný v tomhle věku dal gól nůžkama. To se natrénovat nedá. S úsměvem říkám, že to mám okopírované z televize.

Takže fotbal v televizi sledujete?

Jen občas, televizi moc nezapínám.

A na jaký tým byste si udělal čas a šel se podívat, na Spartu, Slavii, Liberec nebo Jablonec?

Na Spartu a na Liberec. Zápas Jablonec – Sparta, který se hrál tento týden, jsem tipoval 2:2.

Nastoupíte o víkendu do dalšího zápasu I. B třídy?

Hrajeme doma s Jablonečkem a to bych si chtěl zahrát. A samozřejmě chceme vyhrát!