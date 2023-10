Tým Jivan Bělá odstartoval podzimní část I. A třídy několika povedenými zápasy. Góly spíš dává, než než inkasuje. Zatím si vede dobře. Pod taktovkou zkušeného trenéra, bývalého hráče ČFL Davida Grebeníčka, si hráči fotbal užívají. A nejen fotbal. Zajdou i do wellnesu, na bowling nebo dokonce vyrazí do maďarských lázní.

David Grebeníček trenér Jivan Bělá | Foto: Dagmar Březinová

Mužstvo Jivan Bělá je v tabulce I. A třídy na druhém místě s dvaceti body. Od vedoucí TJ Sokol Pěnčín (LI) ho dělí dva body, skóre 20:9.

Jak se podzimní sezóna v Bělé rozjela, jak to vidí trenér?

Sezóna se nám rozjela dobře. I proto, že jsme měli kvalitní přípravu, i když bez přípravných zápasů. Šli jsme na to hned zostra. Kádr jsme doplnili o tři nové hráče. V mužstvu je větší konkurence. Tréninky jsou ve třinácti, čtrnácti lidech, což je pro každého trenéra dobrý počet. Začátek soutěže nám vyšel, mužstvo dobré výsledky nakoply, tým se stmelil a tak to zatím pokračuje. Je to až nad očekávání.

V Bělé máte dobrou partu, hráči výborné zázemí….

Snažíme se pro kluky dělat hodně. Mají masáže, wellnes, jdeme na bowling, máme to založené na dobré partě. Chceme, aby je to bavilo.



Kolikrát trénujete? Co to znamená pro trenéra?

Trénujeme dvakrát i třikrát v týdnu. Přípravu na trénink zaměřuji na to, jaký soupeř nás čeká. Mužstvo máme hodně fotbalové, snažíme se hrát fotbal odzadu až dopředu a střílet góly. Mám k dispozici kvalitní fotbalisty. Na našich výsledcích je znát, že góly nedostáváme. Chceme hrát fotbal.

Máte za sebou bohatou fotbalovou minulost, zavzpomínejte.

V mládeži jsem prošel Jabloncem. Pak jsem se vrátil do Semil, odkud pocházím. Na vojně jsem kopal za Duklu. A za Semily jsem pak ještě kopal třetí ligu.



Kdy jste začal trénovat?

První licenci jsem si udělal ve dvaceti letech na mládež. Pak jsem v tom pokračoval. Vedl jsem všechnu mládež v Semilech. A v osmatřiceti letech jsem začal trénovat chlapy.



Měl jste někdy trenéra, na kterého rád vzpomínáte?

Byla jich spousta. Například v Semilech to byl Jiří Hloušek, později Josefa Netušila nebo také Karel Staner, který trénoval Mladou Boleslav. To byly takové moje vzory. Tito trenéři mi hodně dali. Rád také vzpomínám na Zbyňka Houšku z Jablonce.



Hráči vás berou, plní na hřišti to, co si řeknete, máte velkou autoritu…Jaký jste trenér?

Úplný kliďas nejsem. Jsem spíš bouřlivější. Na lavičce v klidu určitě nesedím. Jsem spíš impulsivnější. A když to někdy nejde, tak je potřeba bouřku v kabině udělat. Záleží na výkonu. Ale snažím se také mluvit s nimi o tom, proč se zrovna nedostali do zápasu a budou hrát příště. Chci věci s hráči rozebrat, aby byly jasné. Při zápasech určitě působí emoce, podle toho, jak se daří. To k fotbalu patří. Ale všechno se dá řešit za klidu.

Jsou trenéři, kteří po zápase, hlavně tom neúspěšném, do kabiny nejdou a řeší utkání až na tréninku. Jak to děláte vy?

Řešíme to také hned na prvním tréninku po víkendu. To je úvod tréninku, v prvních patnácti minutách si řekneme, co se nelíbilo mně a jaké mají oni k tomu poznámky, řekneme si, proč se to nepovedlo a co a kde musíme zlepšit, jestli hra vypadala tak, jak jsme si řekli a jestli ne, tak proč. Emoce hned po skončení zápasu bývají u každého jiné, není asi dobré rozebírat výkon a výsledek hned po zápase. Ale po dvou dnech už má člověk na věc zase jiný pohled a názor.

O víkendu vás čeká sousedské derby se Studencem. Jak se na soupeře připravujete?

Hráli jsme s ním už v poháru. A to jsme prohráli. Bylo to vyrovnané utkání. Soupeř má rychlé kluky. My jsme, jak si já myslím, fotbalovější. A z toho budeme vycházet. V týdnu máme tentokrát tři tréninky, úterý, čtvrtek a pátek. V sobotu mají hráči volno. Zápas hrajeme v neděli v 15,30 hodin. Chceme hrát svůj fotbal, přehrát je fotbalově, hrát tak, co nás zdobí a jak chceme hrát. Bude to těžké utkání, podobné tomu, jaké bylo to minulé s Pěnčínem, který vede tabulku. Zvládli jsme ho na výbornou, vyhráli jsme 4:0.

Jaké vaše přání co se týká výsledku derby?

Jedeme do Studence vyhrát. Uděláme pro to všechno. Pokud zase kluci zvládnou to, co si řekneme, tak si myslím, že by to mohlo dopadnout. Ale je to fotbal. Říkám jim, že ho hrají pro sebe, pro radost. Nejsou to profesionálové, po práci. Důležité je, aby odcházeli z hřiště spokojení s pocitem, že tam nechali všechno, i když se třeba zrovna nezadaří.