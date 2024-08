Prožívá hektické dny. Po nedělním příletu z olympijských her v Paříži…

"Generálku jsme hráli proti libereckému Slovanu, mladému, běhavému, kompatnímu týmu U18 na městském stadionu v Liberci. Sehnat soupeře v přípravě bylo těžké, stalo se, že to některý zrušil na poslední chvíli,“ řekl k přípravě vedoucí týmu Slavomír Beran.



Trenérem mužstva zůstává David Grebeníček. „Díky jeho osobnosti k němu teď přijdou někteří jeho bývalí svěřenci, takže ten tým máme v podstatě omlazený. Máme čtyři nebo pět nových hráčů. Hned na začátku pojedeme na výlet. Přidali nám do krajského přeboru dva týmy, Šluknov a Vilémov. A my začínáme ve Šluknově. Druhý zápas jedeme do Vilémova. Až potom nás teprve uvidí fanoušci doma. První tým, který přijede k nám, bude Frýdlant,“ připomněl vedoucí mužstva.

Vzhledem k postupu museli v Bělé svůj stadion částečně zrekonstruovat podle instrukcí předsedy Krajského fotbalového svazu Zbyňka Poppera. Změnili jsme branky za kvalitnější a myslíme si, že se to bude divákům líbit. A derby s Lomnicí, Košťálovem nebo zápas se Železným Brodem si možná nenechají ujít i tři stovky diváků.“

Atmosféra ve fotbalovém areálu v Bělé je parádní při každém zápase. Fanoušci nedají na svůj tým dopustit, i když se zrovna nedaří.



„Popereme se o nejlepší výsledky, abychom našim příznivcům udělali radost Hlavně se nechceme propadat na spodní příčky tabulky. Nějaká aklimatizace v první sezóně ale bude určitě potřeba,“ řekl Beran.

Trenér David Grebeníček:

„Do týmu přibyde pět mladých kluků. Chtěli jsme nějakou perspektivu, abychom mohli budovat kádr na delší dobu. Přebor rozšířili na šestnáct mužstev. Přibyl Šluknov a Vilémov z Ústeckého kraje. V prvním kole jedeme do Šluknova a ve druhém kolo do Vilémova. Hned na začátku jsme vyfasovali dva venkovní zápasy a největší dálky. Doufám, že si v soutěži povedeme dobře a že bychom se mohli pohybovat kolem poloviny tabulky. Střed bude důležitý. Je potřeba zachytiti první kola, udělat nějaké body, aby se to s námi netáhlo od začátku. Vždycky je důležité v prvních zápasech bodovat, aby byl klid a pohoda v mužstvu. Jinak si myslím, že jsme připraveni dobře, něco jsme naběhali, něco jsme vyzkoušeli. Lidi snad máme.“