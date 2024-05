„Šlo to ztuha. Prohrávali jsme 1:3 po prvním poločase. Herně to nebylo špatné, ale udělali jsme nějaké chyby, které soupeř potrestal. Ve druhé půli kluci zatlačili a vytvořili jsme si takový pravidelný tlak, nepustili jsme je přes polovinu hřiště a nakonec jsme šance, které jsme si vytvořili, proměnili a zápas otočili. Ve finále to dopadlo dobře, ale zase jsme museli improvizovat sestavu, máme pořád zraněné hráče. Už se blíží konec sezóny. Teď jedeme do Vesce. Z tohoto zápasu jsme spokojení. Doma tři body, taky fanoušci jsou spokojení. Snad do Vesce už budeme trochu kompletnější. Možná tam ještě budou nějaká zranění, ale snad se něco doladí. Takže bychom tam měli jet silnější,“ plánuje trenér Bělé David Grebeníček.



Rychnov – Krásná Studánka 4:3 (4:0)

„Bylo to jako den a noc. První poločas opravdu velmi dobrý. Ale ve druhé půli jsem říkal, abychom nepodceňovali soupeře, nevystavovali se a hráli dál, a najednou nevím, co se stalo. Tři střely na branku, tři góly, brankář úplně selhal. Skóre bylo 4:3. To nás vystrašilo , protože poslední gól, víte, ten na 4 :3 padl v 66 minutě ! Pak tam ale bylo vyloučení a hráli jsme proti deseti, což nám pomohlo, měli jsme znovu obrovské šance, tři či čtyři, ale neproměnili jsme je. Takže jsme byli rádi za ty tři body. A zase hrajeme ve dvanácti lidech, mám teď šest lidí mimo hru. Tento týden to už rozjíždíme, budeme vyjednávat s nějakými hráči. Příště jedeme do Mšena. Tam se těšíme, mají krásné, velké hřiště. Čekají nás ještě tři zápasy. Může to být ještě zajímavé,“ dodal trenér Rychnova Miroslav Procházka.



Semily – Mšeno A 4:2 (1:1)

„Hned v první minutě jsme dali rychlý gól. Říkali jsme si, že to asi bude dobré, že to půjde. Na začátku druhé půle dali druhý gól a zase jsme si mysleli, že to půjde. Pak se, bohužel, jeden z našich hráčů se zranil, takže jsem musel udělat změnu. Dostali jsme nešťastný gól. Pak jsme dostali další z poloviny hřiště, když šel hráč sám a obešel brankáře a dal gól do prázdné brány. Je to škoda, protože si myslím, že jsme hráli dobře, ale, bohužel, kvůli našim hrubým chybám musím říct, že jsme o vítězství přišli poměrně snadno. Musím pochválit Semily, že jejich mladí kluci jsou už vidět, že jdou fotbalově nahoru, že to tam funguje, ale my jsme si to sami prohráli kvůli našim chybám. Myslel jsem, že to zvládneme. Fotbalově jsme byli na tom dobře, měli jsme krásné přihrávky, jako třeba Kuba Obršlík, měli jsme tři šance, které jsme ale neproměnili. Bohužel, se nám to vrátilo a oni proměnili. Takže naše hrubé chyby ke konci zápasu rozhodly. Ještě nás čeká zápas s Rychnovem, doma, v sobotu ráno. A pak jedeme do Mimoně. Někteří hráči budou chybět, musíme posílit naším béčkem. Do nové sezóny zkusíme sehnat nějaké hráče, mám něco rozjednané, tak uvidíme, jak to dopadne. Určitě bych chtěl posílit kádr, aby se naše hra zlepšila. Není to úplně ono, všichni to víme a mluvíme o tom, ale, bohužel, se nedaří, snad se to zlomí.“ zakončil hodnocení trenér David Ryšavý.

„Na podzim jsme se Mšenem odehráli velice nevydařený zápas. Ani do odvety jsme nevstoupili vůbec dobře. Jakmile rozhodčí zapískal, dostali jsme se pod tlak. Jako bychom si vůbec neuvědomili, že už začal zápas. Soupeř se brzy dočkal odměny za aktivní začátek. Po rohu se míč odrazil na vápno a nikým nerušený Pavelka si už mohl vybrat, kam balón pošle. Trvalo nám, než jsme se do zápasu dokázali vrátit. Celý první poločas působil z naší strany ospale, ale hra se postupně vyrovnávala a po změně stran už jsme měli navrch my. Když se nám podařilo poprvé získat vedení, ještě zbývalo dvacet minut do konce a nám bylo jasné, že nás nečeká jednoduchá práce. Dokázali jsme ale navázat na dobrou obranu z předešlých domácích zápasů a Mšeno se tak do větší šance už nedostalo. V úplném závěru jsme ještě vedení pojistili, a tak jsme mohli s fanoušky oslavit další domácí úspěch,“ řekl trenér Miroslav Hejduk.



.